ABD'de silahlı çatışma!

Çatışmada 1 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, 4 polis ve 2 sivil yaralandı. Silahlı saldırgan da polis tarafından olay yerinde öldürüldü.
ABD’nin Colorado eyaletinin Denver kentinde polise gelen bir ihbar sonrasında olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı.
4 POLİS VE 2 SİVİLİ YARALADI
Douglas Polis Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırgan bir polis şefini öldürdükten sonra 4 polis ve 2 sivili vatandaşı yaraladığı bildirildi.
Saldırganın ise polis tarafından olay yerinde öldürüldüğü duyuruldu. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
İHA
Haber Merkezi