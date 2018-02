ABD'de son 6 yılın en ölümcül okul saldırısı: 'Paylaştığı her şey silahlarla ilgiliydi'

'DUMAN BOMBALARI VE GAZ MASKESİ TAŞIYORDU'

​'ÖĞRENCİLERİ DAHA ÖNCE TEHDİT ETTİ'

'ÇOK SAYIDA ÇOCUK BİRİ OKULDA ATEŞ AÇSA, BUNUN O OLACAĞI HAKKINDA ŞAKALARI YAPIYORDU'

TRUMP: KİMSE AMERİKAN OKULLARINDA KENDİNİ GÜVENSİZ HİSSETMEMELİ

ABD'DE NEREDEYSE HER HAFTA BİR SALDIRI OLUYOR

Nazlı Erdol

'nınbölgesindeki '' lisesinde dün gerçekleşen silahlı saldırıtarihindeki en ölümcül 3. okul saldırısı oldu.Okulda açtığı ateşle 17 kişiyi öldüren, 3'ü ağır 6 kişiyi yaralayan saldırgan, disiplin sorunları nedeniyle kovulmuş eski bir öğrenci olanPolis tarafından okul yakınlarındaki Coral Springs bölgesinde gözaltına alınan 19 yaşındaki Cruz'un polise direnmeden teslim olduğu açıklandı.CNN'e konuşan Florida Senatörüise saldırı sırasında Cruz'un gaz maskesi giydiğini ve duman bombaları taşıdığını söyledi.) yetkililerinden bilgi aldığını belirten Nelson, Cruz'un 'öğrencilerin sınıflardan çıkması için yangın alarmını çalıştırdığını ve bunun ardından katliamın başladığını' ifade etti.Nelson, Cruz'un saldırı sırasında üzerindeki duman bombalarını kullanıp kullanmadığını ise bilmediğini belirtti.Miami Herald gazetesine konuşan ve saldırı sırasında bazı öğrencileri bir sınıfta saklayarak koruyan Cruz'un eski matematik öğretmeni"Geçen sene kampüse alınmadığı söylendi. Öğrencileri tehdit ettiği için onunla ilgili sorunlar bulunuyordu" dedi.Broward County Okul Bölgesi Denetçisi Robert Runcie ise gazetecilere yaptığı açıklamada "Bize uyarı gelmedi. Potansiyel olarak bu yönde işaretler olmuş olabilir ancak bize bir uyarı, çağrı veya tehditlerle ilgili bilgi gelmedi" diye konuştu.WSVN-7 televizyonuna konuşan adını vermek istemeyen bir öğrenci ise Cruz'un evde silahları olduğunu söylediğini ve onları kullanmaktan bahsettiğini söyledi. Öğrenci "Sorunlu bir çocuktu. Silah kullanıyordu, sanırım bu onu rahatlatıyordu" dedi.Cruz'un saldırıda AR-15 tipi yarı otomatik tüfek ve çok sayıda şarjör kullandığını açıklayan Broward County Şerifi Scott Israel "İnternet sitelerini ve sosyal medya paylaşımlarını incelemeye çoktan başladık. Bazıları çok ama çok rahatsız edici" diye konuştu.Cruz'un iki ayrıhesabında da silah ve bıçaklarla çekilmiş çok sayıda fotoğraf bulunduğunu da ABD basını duyurdu.Cruz'un eski sınıf arkadaşları da bu bilgileri doğruladı. ABC News'a konuşan bir öğrenci "Paylaştığı her şey silahlar hakkındaydı" dedi.Saldırıdan kurtulmayı başaran öğrencilerden biri olan Daniel Huerfano ise Cruz'un utangaç bir tip olduğunu belirterek "Tuhaf bir çocuktu. Yalnızlığı seven biri gibiydi" dedi.WFOR-TV'ye konulan bir diğer öğrenci de daha önce diğer çocukların okula saldırı olsa bunu Cruz'un yapacağı konusunda şakalar yaptıklarını söyledi.Öğrenci "Çok sayıda çocuk okulda ateş açacak kişinin o olacağı şakalarını yapıyordu. Bunu herkesin doğru tahmin ettiği ortaya çıktı. Bu delilik" diye konuştu.Reuters'e konuşan Chad Williams adlı öğrenci de 'silahlara aşırı düşkün' olarak nitelediği Cruz hakkında "Çok arkadaşı yoktu" dedi.Broward County Belediye Başkanı Beam Furr ise CNN'e yaptığı açıklamda Cruz'un bir süre akıl sağlığı kliniğinde tedavi gördüğünü ancak 1 yıldan fazladır oraya uğramadığını söyledi.Furr " Bağ kuramadığımız çocuklara dikkat etmeye çalışıyoruz. Birçok öğretmen onlarla bağ kurmaya çalışıyor ancak bu vakada onunla bağ kurma yolunu bulamadık" dedi.ise Twitter'dan, "Dualarım ve başsağlığı dileklerim Florida'da gerçekleşen korkunç silahlı saldırının kurbanları ve aileleri ile beraber. Hiçbir çocuk, öğretmen ya da başka kimse Amerikan okullarında kendini güvensiz hissetmemeli" dedi.Bu saldırı son zamanlarda ABD'deki okullarda gerçekleşen ölümcül saldırıların sonuncusu. 'Her yer için Silah Güvenliği' (Everytown for Gun Safety) adlı organizasyonun yaptığı bir araştırmaya göre, bu saldırı 2018 başından beri gerçekleşen en az 18. saldırı oldu.Kurum aynı zamanda 2013 yılından beri ABD'de toplam 291 saldırı olduğunu açıkladı. Bu neredeyse her hafta bir saldırı olduğu anlamına geliyor.