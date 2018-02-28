ABD'de şüpheli zarftan 11 kişi etkilendi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletindeki Fort Myer-Henderson Müşterek Askeri Üssü’ne gönderilen ve içinde bilinmeyen bir madde bulunan zarfın açılması üzerine 11 kişi etkilendi

28 Şubat 2018, Çarşamba 04:50
ABD'de şüpheli zarftan 11 kişi etkilendi
Olay, Amerikan Deniz Piyadeleri (Marine Corps) ile Arlington İlçe İtfaiyesinin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Deniz Piyadeleri Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Myer-Henderson Hall Müşterek Üssü’nde içinde bilinmeyen bir madde bulunan zarf alındı. Etkilenen binadaki personel ivedi tedbirler alarak binayı boşalttı." ifadelerine yer verildi.

Üs yetkililerinin Zararlı Madde Birimi ile Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) durumu ilettiği belirtilen açıklamada, çok sayıda deniz piyadesinin olay nedeniyle tıbbi destek aldığı duyuruldu.
 

3 HASTANIN DURUMU CİDDİ


Arlington İlçe İtfaiyesinden yapılan açıklamada ise idari binada zarfın açılmasından sonra rahatsızlanan 11 kişiden 3’ünün hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Daha sonra yapılan bir paylaşımda, "Hastaneye kaldırılan 3 hastanın durumu ciddiyetini koruyor. Komutanlık olaydan sonra bazı birliklere tekrar görev başı yaptırdı. Soruşturma devam ediyor." açıklamasında bulunuldu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


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