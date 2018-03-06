ABD'de Türk akademisyene başarı ödülü

New York Üniversitesi Pazarlama Bölüm Başkanı Profesör Tülin Erdem
, New York Yabancı Konsoloslar Derneği
tarafından başarı ödülüne layık görüldü.
Erdem, dünyada en fazla diplomatik temsilciliğe ev sahipliği yapan New York'ta, Yabancı Konsoloslar Derneğince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte ödül aldı.
Derneğin Başkan Yardımcısı da olan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın
, Erdem'e törende ödülünü takdim etti.
Tülin Erdem,
gençlere ve özellikle kadınlara rol model olabilmenin önemli olduğunu söyledi.
"Hayallerinizi bırakmayın"
Akademisyen olma idealinin 15-16 yaşlarındayken başladığını belirten Erdem, "O hayalle yola çıktım. Umuyorum bu tür ödüller bütün genç kızlarımızın, kadınlarımızın hayallerine ulaşmasını teşvik eder.'' dedi.
Dünya Kadınlar Günü için mesaj da veren Erdem, "Hayallerinizi bırakmayın. Kadınların önündeki güçlükler daha fazla, gerçek bu her yerde, sırf Türkiye'de değil Amerika'da da. Ben de akademisyenliğe başladığımda erkeklerin karşılaşmadığı bazı güçlüklerle karşılaştım. Önemli olan o güçlüklere direnebilmek ve hayallerin peşinden koşabilmek." ifadelerini kullandı.
Başkonsolos Ertan Yalçın
ise Yabancı Konsoloslar Derneği'nin 8 yıldır başarılı kadınlara Dünya Kadınlar Günü kapsamında ödül verdiğini aktardı.
Bu yıl başarı ödülüne Prof. Erdem'in layık görüldüğünü dile getiren Yalçın, "Erdem başarılarıyla Amerika'daki Türk toplumuna gurur veren birisi ve burada bu ödülle Profesör Tülin Erdem'i taçlandırmış olduk." diye konuştu.
Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü
'nü kutlayan Yalçın, bu ödüllerle dünyada kadınların eşit haklara ve fırsatlara sahip olması gerektiğini hatırlatmak istediklerini sözlerine ekledi.
Prof. Tülin Erdem kimdir?
New York Üniversitesi Pazarlama Bölüm Başkanı Prof. Tülin Erdem
, ayrıca ABD'de teknoloji devi Apple
'ın Samsung
'a açtığı patent davasında bilirkişi seçilmiş ve davaya damgasını vurmuştu.
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü
'nden mezun olan Erdem, master ve doktorasını Kanada
'da Alberta Üniversitesi'
nde tamamladı.
California Üniversitesi
, Berkeley
'de kürsü kuran bir profesör olan ve akademik işlerden sorumlu dekan yardımcılığı görevinde bulunan Erdem, 2006 yılından bu yana New York Üniversitesi Stern Business School
'da pazarlama ve işletme alanlarında dersler veriyor.
AA
Nazlı Erdol