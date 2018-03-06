ABD'de Türk akademisyene başarı ödülü

"Hayallerinizi bırakmayın"

Prof. Tülin Erdem kimdir?

Nazlı Erdol

tarafından başarı ödülüne layık görüldü.Erdem, dünyada en fazla diplomatik temsilciliğe ev sahipliği yapan New York'ta, Yabancı Konsoloslar Derneğince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte ödül aldı.Derneğin Başkan Yardımcısı da olan Türkiye'nin, Erdem'e törende ödülünü takdim etti.gençlere ve özellikle kadınlara rol model olabilmenin önemli olduğunu söyledi.Akademisyen olma idealinin 15-16 yaşlarındayken başladığını belirten Erdem, "O hayalle yola çıktım. Umuyorum bu tür ödüller bütün genç kızlarımızın, kadınlarımızın hayallerine ulaşmasını teşvik eder.'' dedi.Dünya Kadınlar Günü için mesaj da veren Erdem, "Hayallerinizi bırakmayın. Kadınların önündeki güçlükler daha fazla, gerçek bu her yerde, sırf Türkiye'de değil Amerika'da da. Ben de akademisyenliğe başladığımda erkeklerin karşılaşmadığı bazı güçlüklerle karşılaştım. Önemli olan o güçlüklere direnebilmek ve hayallerin peşinden koşabilmek." ifadelerini kullandı.ise Yabancı Konsoloslar Derneği'nin 8 yıldır başarılı kadınlara Dünya Kadınlar Günü kapsamında ödül verdiğini aktardı.Bu yıl başarı ödülüne Prof. Erdem'in layık görüldüğünü dile getiren Yalçın, "Erdem başarılarıyla Amerika'daki Türk toplumuna gurur veren birisi ve burada bu ödülle Profesör Tülin Erdem'i taçlandırmış olduk." diye konuştu.Tüm kadınların'nü kutlayan Yalçın, bu ödüllerle dünyada kadınların eşit haklara ve fırsatlara sahip olması gerektiğini hatırlatmak istediklerini sözlerine ekledi., ayrıca ABD'de teknoloji devi'ın'a açtığı patent davasında bilirkişi seçilmiş ve davaya damgasını vurmuştu.'nden mezun olan Erdem, master ve doktorasını'dande tamamladı.'de kürsü kuran bir profesör olan ve akademik işlerden sorumlu dekan yardımcılığı görevinde bulunan Erdem, 2006 yılından bu yana N'da pazarlama ve işletme alanlarında dersler veriyor.