ABD’de vekilleri taşıyan tren kaza yaptı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KAZA HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMADI

Mine Bozkurt

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçi vekillerle parti görevlilerini taşıyan tren, Batı Virginia eyaletinde yapılacak parti toplantısına giderken eyalete bağlı Charlottesville bölgesinde kaza yaptı.Dolu bir damperli çöp kamyonu ile çarpışan trendeki vekillerin ve yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu ancak çarpışmanın etkisiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın kazayla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.Trenin bazı vagonlarının raydan çıkmasına neden olan kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Trendeki Cumhuriyetçi temsilcilerin katılmak üzere yola çıktıkları Batı Virginia’daki 3 günlük parti toplantısına, Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de gelmesinin beklendiği ifade edilmişti.