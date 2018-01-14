ABD'de yamyam paniği! Baltalı hemşire geri döndü!

Nazlı Erdol

'in ABD'nin Nebraska eyaletine geri döndüğü haberi eyalette büyük bir panik yarattı.Bolinger, internet üzerinden tanışıp buluşacağı 14 yaşındaki Eva adlı kızla "cinsel ilişkiye girdikten sonra kafasını kesip öldürdükten sonra yeme planı yapmakla" suçlanarak 3 sene önce İngiltere'de tutuklanmıştı. Dokuz yıl hapse mahkum edilen adamın ABD'ye nasıl bu şekilde dönmeyi başardığı henüz bilinmiyor.'de işlediği suça rağmen'de bir suç kaydı bulunmayanmahallesinde insanlar korkmuş durumda.Mesleği hemşirelik olan 58 yaşındaki Dale Bolinger mahkemede 6 yaşından bu yana yamyamlık fantezileri olduğunu söylemiş, polise verdiği ifadede 'bir kız çocuğunu yemek nasıl olur diye merak ettiğini' belirtmişti.Bolinger Almanya'da yaşayan 14 yaşındakiasıllı bir genç kız ile e-mail aracığıyla iletişime geçmiş ve onunla İngiltere'de buluşma ayarlamıştı. Bolinger, buluşmadan önce bir balta satın almıştı. Ancak kız buluşmaya gelmemişti.