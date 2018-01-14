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ABD'de yamyam paniği! Baltalı hemşire geri döndü!

İngiltere'de 14 yaşındaki bir "kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra kafasını kesip yemeye çalışmayı planlamak" suçundan tutuklanan 'Hannibal' lakaplı Dale Bolinger, ABD'ye geri döndü. Kuzuların Sessizliği filmindeki yamyam Hannibal Lecter'a benzetilen adamın kente dönüşü panik yarattı. Sokaklarda serbestçe dolaşan Bolinger'in tutuklanması için yeterli kanıt olmadığı belirtiliyor

14 Ocak 2018, Pazar 14:06
ABD'de yamyam paniği! Baltalı hemşire geri döndü!
Dale Bolinger'in ABD'nin Nebraska eyaletine geri döndüğü haberi eyalette büyük bir panik yarattı.

Bolinger, internet üzerinden tanışıp buluşacağı 14 yaşındaki Eva adlı kızla "cinsel ilişkiye girdikten sonra kafasını kesip öldürdükten sonra yeme planı yapmakla" suçlanarak 3 sene önce İngiltere'de tutuklanmıştı. Dokuz yıl hapse mahkum edilen adamın ABD'ye nasıl bu şekilde dönmeyi başardığı henüz bilinmiyor.

İngiltere'de işlediği suça rağmen ABD'de bir suç kaydı bulunmayan Dale Bolinger'ın mahallesinde insanlar korkmuş durumda.



Mesleği hemşirelik olan 58 yaşındaki Dale Bolinger mahkemede 6 yaşından bu yana yamyamlık fantezileri olduğunu söylemiş, polise verdiği ifadede 'bir kız çocuğunu yemek nasıl olur diye merak ettiğini' belirtmişti.

Bolinger Almanya'da yaşayan 14 yaşındaki Meksika asıllı bir genç kız ile e-mail aracığıyla iletişime geçmiş ve onunla İngiltere'de buluşma ayarlamıştı. Bolinger, buluşmadan önce bir balta satın almıştı. Ancak kız buluşmaya gelmemişti.
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