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ABD'de Yeni Kaliforniya adında yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler

ABD'de gündemi sarsan 'yeni eyalet' gelişmesi... Ülkenin en büyük eyaletlerinden biri olan Kaliforniya'da bir grup ayrılıkçı, Yeni Kaliforniya adıyla yeni bir eyalet olarak bağımsızlığını ilan etti

ABD'de Yeni Kaliforniya adında yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler
Amerikan anayasasının 4. maddesinin 3. fıkrasını temel göstererek bağımsızlık başvurusunda bulunan girişimin kurucusu Paul Preston, yaptığı basın açıklamasında “Yasal mercilerle birlikte bu sürecin nasıl işleyeceğini tartışıyoruz. Kendimizi yönetme hakkını kazanmadan önce taleplerimizi ve gerekçelerimizi halka anlatmak için mitingler düzenlememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD'DEN DEĞİL KALİFORNİYA'DA AYRILMAK İSTİYORUZ

Preston, “ABD’den değil, sadece Kaliforniya’dan ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.



USA Today'in haberine göre Preston ayrılmak isteme nedenini ise, “Kaliforniya’nın sahil kısımlarıyla iç kesimlerinin, farklı gelir dilimlerinde olmalarına rağmen aynı kanunlarla ve vergi yasalarıyla yönetilmesinin adil olmaması” olarak nitelendirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, “ayrılıkçıların” yasal işlemleri tamamlamasının 10 ila 18 ayı bulabileceği belirtiliyor. ABD anayasasına göre, bir eyaletin bölünme kararının nihai olarak ABD senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Daha önce de 2014 yılında ABD’li milyarder Tim Draper, Kaliforniya’yı 6 farklı eyalete bölmek için imza toplamış ancak amacına ulaşamamıştı.


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