ABD'deki bir hapishanede dövülen Rusya vatandaşı kör oldu

Komşusunu öldürdüğü suçlamalarının ardından birkaç yıl önce ABD’ye kaçan 42 yaşındaki Rusya vatandaşı Viktoriya Nasirova, New York’taki Rikers Island hapishanesinde diğer mahkumlar tarafından bir gardiyanın gözü önünde vahşice dövüldü. Nasirova, başına aldığı darbelerin ardından görme yetisini kaybetti

ABD'deki bir hapishanede dövülen Rusya vatandaşı kör oldu
New York Daily News'e konuşan 42 yaşındaki Rusya vatandaşı Nasirova, 3 Ocak'ta New York'taki Rikers Island hapishanesinde diğer mahkumlar tarafından vahşice dövüldüğünü söyledi. Bir gardiyanın durumu gördüğünü belirten Nasirova, müdahale etmesi için yalvarmasına rağmen hiçbir şey yapmadığını aktardı.

Mahkumların kendisini tekmeleyip başını duvarlara vurduğunu da bildiren Nasirova, aldığı darbelerin ardından görme yetisini kaybettiğini ifade etti.

Kaldırıldığı hastaneden telefonla açıklama yapan Nasirova, olayın ardından bir ay geçmesine rağmen hâlâ hiçbir şey göremediğini söyledi. Nasirova "Gözlerimi açtığımda hiçbir şey göremedim. Şimdi sadece bir beyazlık görüyorum. Hiçbir renk yok. Hiçbir şey göremiyorum" dedi.


RUSYA'NIN NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU AÇIKLAMA YAPTI


Olay sonucunda Nasirova'nın burnu da kırıldı.

Nasirova'nın avukatı Paul Prestia, New York yönetimine müvekkilini koruyamadıkları için dava açtı.

Rusya'nın New York Başkonsolosluğu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada Rus diplomatların en yakın zamanda Nasirova ile görüşeceğini bildirdi.

Nasirova, 2014 yılında Rusya'da 54 yaşındaki komşusu Alla Aleksenko'yu öldürmek ve 52 bin dolarlık hırsızlıkla suçlanıyordu. Soruşturmacıların inceleme için geldikleri Nasirova, yakalanamadan sahte pasaportla Meksika üzerinden New York'a kaçmıştı. İddiaya göre, Nasirova'ya kaçmasında ilişkisi olduğu bir polis yardım etmişti. Genç kadın 52 bin doları da annesinin evini satarak edinmişti.

Hakkında 14 Kasım 2014 yılında cinayet suçlamasıyla dava açılan Nasirova daha sonra Interpol'ün arananlar listesine girmişti. Nasirova, 2016 yılında New York polisi tarafından kürk hırsızlığı nedeniyle gözaltına alınmıştı.


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