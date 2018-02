ABD'deki bir hapishanede dövülen Rusya vatandaşı kör oldu

RUSYA'NIN NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU AÇIKLAMA YAPTI

Can Hakman

'e konuşan 42 yaşındaki Rusya vatandaşı Nasirova, 3 Ocak'ta'takihapishanesinde diğer mahkumlar tarafından vahşice dövüldüğünü söyledi. Bir gardiyanın durumu gördüğünü belirten Nasirova, müdahale etmesi için yalvarmasına rağmen hiçbir şey yapmadığını aktardı.Mahkumların kendisini tekmeleyip başını duvarlara vurduğunu da bildiren Nasirova, aldığı darbelerin ardından görme yetisini kaybettiğini ifade etti.Kaldırıldığı hastaneden telefonla açıklama yapan Nasirova, olayın ardından bir ay geçmesine rağmen hâlâ hiçbir şey göremediğini söyledi. Nasirova "Gözlerimi açtığımda hiçbir şey göremedim. Şimdi sadece bir beyazlık görüyorum. Hiçbir renk yok. Hiçbir şey göremiyorum" dedi.Olay sonucunda Nasirova'nın burnu da kırıldı.Nasirova'nın avukatı Paul Prestia,yönetimine müvekkilini koruyamadıkları için dava açtı.Rusya'nın New York Başkonsolosluğu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada Rus diplomatların en yakın zamanda Nasirova ile görüşeceğini bildirdi.Nasirova, 2014 yılında Rusya'da 54 yaşındaki komşusu Alla Aleksenko'yu öldürmek ve 52 bin dolarlık hırsızlıkla suçlanıyordu. Soruşturmacıların inceleme için geldikleri Nasirova, yakalanamadan sahte pasaportla Meksika üzerinden New York'a kaçmıştı. İddiaya göre, Nasirova'ya kaçmasında ilişkisi olduğu bir polis yardım etmişti. Genç kadın 52 bin doları da annesinin evini satarak edinmişti.Hakkında 14 Kasım 2014 yılında cinayet suçlamasıyla dava açılan Nasirova daha sonra Interpol'ün arananlar listesine girmişti. Nasirova, 2016 yılında New York polisi tarafından kürk hırsızlığı nedeniyle gözaltına alınmıştı.