ABD’deki tren kazasında yaralı sayısı artıyor

ABD’de yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 116’ya yükseldi

04 Şubat 2018, Pazar 22:59
ABD’deki tren kazasında yaralı sayısı artıyor
ABD’nin Güney Karolina eyaletinde 147 yolcusuyla New York’tan Miami’ye giden yolcu treni ile yük treni gece saatlerinde çarpışmıştı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısının 3’ü ağır olmak üzere 116’ya yükseldiği bildirildi.

TRUMP OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI


ABD Başkanı Trump’ın, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldığı ve olayı yakından takip ettiği duyuruldu.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kazanın çok yönlü olarak araştırıldığı bildirildi.

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sina Yarımadası'nda bombalı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti

Sina Yarımadası'nda bombalı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti
Çin'den ABD'nin yeni nükleer doktrinine tepki

Çin'den ABD'nin yeni nükleer doktrinine tepki
PYD/PKK yandaşları Doğu Gutalı bebeği Afrinli yaptı

PYD/PKK yandaşları Doğu Gutalı bebeği Afrinli yaptı
Çin’den ABD’ye tepki

Çin’den ABD’ye tepki
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
İsrail ordusundan Netanyahu'ya Gazze uyarısı

İsrail ordusundan Netanyahu'ya Gazze uyarısı
'Katalan lider Puigdemont Belçika'da villa kiraladı'

'Katalan lider Puigdemont Belçika'da villa kiraladı'
ABD'de gripten ölenlerin sayısı 53'e çıktı

ABD'de gripten ölenlerin sayısı 53'e çıktı
Güney Kıbrıslılar sandık başında

Güney Kıbrıslılar sandık başında
İngiltere'de bir Türk genci öldürüldü

İngiltere'de bir Türk genci öldürüldü
Mısır’da 4 bin 400 yıllık rahibe mezarı bulundu

Mısır’da 4 bin 400 yıllık rahibe mezarı bulundu