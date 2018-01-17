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ABD’den Afganistan açıklaması

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "ABD’nin Afganistan politikası işe yarıyor. Taliban ile görüşmelere ve barış sürecine hiç olmadığı kadar yakınız." dedi

ABD’den Afganistan açıklaması
BM Daimi Temsilcisi Haley, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK)hafta sonu Afganistan’a yaptığı ziyaretle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Afganistan’ın  'terör yuvası'  olmasına izin vermeyeceklerini belirten  Haley, Afgan yetkililerin kendilerine ziyaret sırasında Taliban’ın ödün vermeye  başladığını gördüklerini ve ABD’nin stratejisinin Taliban’ı barış görüşmeleri için masaya getirmeye yaklaştırdığını söylediğini ifade etti .
 


'DESTEK VERİLMESİ GEREK'


'ABD’nin Afganistan politikası işe yarıyor. Taliban ile görüşmelere ve  barış sürecine hiç olmadığı kadar yakınız.' değerlendirmesinde bulunan Haley,  tamamen Afganistan öncülüğünde yürütülen barış sürecine destek verilmesi gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, 7 yıl aradan sonra geçen hafta sonu Afganistan’a ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaret planının, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert  Raymond McMaster’ın kapalı oturumda BMGK’yi Afganistan konusunda bilgilendirmesinin ardından açıklanması dikkati çekmişti.

AA
 
 


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