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ABD'den Afrin açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar.” dedi.

ABD'den Afrin açıklaması
ABD medyasında yer alan haberlere göre Mattis, Güneydoğu Asya’ya giderken uçakta gazetecilere Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrinbölgesinde YPG/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. 

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var.” diye konuştu. 


TÜRKİYE BİZİ UYARDI


Saldırı öncesinde Türkiye'nin ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar.” ifadesini kullandı.  Ayrıca Mattis, TSK'nin Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını belirtti.


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