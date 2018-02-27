ABD'den Afrin açıklaması

'DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR'

Dışişleri Bakanlığı: ABD ile Afrin konusunda diplomatik görüşme yok

Haber Merkezi

Suriye’deki gelişmeleri de değerlendiren Votel’e kongre üyelerinden Türkiye konusunda pek çok soru geldi. Votel, Afrin eksenindeki bazı sorulara kapalı oturumda yanıt vermeyi tercih ettiğini söyledi.Onlara benim verdiğim mesaj şu; Kürt ortaklarımızın da içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri Suriye’de DEAŞ’a karşı en etkili güç oldu. Bu savaşı tamamlamak için onlara ihtiyacımız var. Prensipte teslim etmemiz gereken şeylerin birincisi bu. Öte yandan onların (Türklerin) kaygılarını da dikkate almak zorundayız. Dolayısıyla da bu süreçte yaptıklarımız konusunda Türklere karşı olabildiğince açık ve şeffaf olmaya devam etmeye çabalayacağız., ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye ve ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası hakkındaki soruya cevap verdi.tarafından dün yapılan bir açıklamada dile getirilen, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası doğru değildir.