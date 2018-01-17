ABD'den Afrin açıklaması: Haberleri doğrulayacak bir bilgimiz yok

"SURİYE'DE OLMAMIZIN SEBEBİ DEAŞ"

Pentagon'dan Afrin açıklaması

İdil Janet Demiray

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında, Türkiye’nin Afrin’deki YPG mevzilerini vurduğuna dair haberleri doğrulayacak bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.Nauert’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SDG’den kurulacak sınır gücünü ‘terör ordusu’ olarak nitelendiği hatırlatılarak Türkiye’nin Afrin’e müdahalesi söz konusu olursa ABD’nin ne yapacağı da soruldu.‘Türkiye çok önemli ve değerli bir NATO ülkesi’ diyen Nauert, bugün Vancouver’da ABD Dışiişleri Bakanı Tillerson ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun görüşeceğini hatırlattı.Nauert, “ABD’nin Suriye’de olmasının sebebi DEAŞ’la mücadele. Suriye’deki bütün faaliyetlerimiz bu ülkenin içine yöneliktir” dedi.(Hürriyet)