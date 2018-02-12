ABD'den 'Afrin' açıklaması: PYD/PKK unsurlarının bir bölümü Afrin'e kaydı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD destekli SDG adını kullanan PYD/PKK unsurlarının bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin’e kaydığını belirtti

12 Şubat 2018, Pazartesi 10:00
ABD'den 'Afrin' açıklaması: PYD/PKK unsurlarının bir bölümü Afrin'e kaydı
Mattis, Avrupa seyahati sırasında gazetecilere DEAŞ’la mücadele konusunda açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

DEAŞ’a karşı mücadelenin Suriye’de devam ettiğini söyleyen Mattis, PYD/PKK’nın öncülüğünü yaptığı SDG içerisindeki bazı Kürtlerin Afrin’deki operasyonlar sebebiyle "dikkatlerinin dağıldığını" ve Afrin’e kaydığını belirtti.

Mattis şunları kaydetti: "Ayrıca şu anda Afrin’de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor, Kürt arkadaşlarının Afrin’de saldırı altında olduğunu görüyorlar ve bu da onların dikkatinin oraya kaymasına sebep oluyor. Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya (Afrin’e) kaydı."
 

"TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI ANLIYORUZ"


Mattis ayrıca, Türkiye’nin, sınırları içerisinde "silahlı ayaklanmanın" devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek, "Türkiye’nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz." dedi.

Mattis, ister İsrail isterse Lübnan, Ürdün veya Türkiye olsun meşru güvenlik kaygıları taşıyan ülkelerin bu kaygılarını anladıklarını belirtti. Pentagon daha önce bazı SDG unsurlarının kuvvet kaydırdığını dile getirmiş, ancak resmi bir ağızdan Afrin’e birliklerin kaydırıldığını belirtmemişti. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin hafta içinde Mattis’le Brüksel’de görüşmesi bekleniyor.


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