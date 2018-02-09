ABD'den 'DEAŞ'a destek' suçundan yaptırım



'DEAŞ'IN PARAVAN ŞİRKETİ'

Haber Merkezi

'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler' listesine alınan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Filipinli Abdulpatta Escalon Abubakar ve Somalili Muhamed Mire Ali Yusuf’un ABD’deki tüm malvarlıklarına el konuldu ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle ticari işlem yapması yasaklandı.Kararda, Sakarya’nın sahip olduğu Profesyoneller Elektronik’in kurulduğu 2015’ten bu yana DEAŞ’a insansız hava aracı elektronik aksamları sağladığı belirtildi.“DEAŞ’ın paravan şirketi” diye tanımlanan Profesyoneller Elektronik’in 2016’nın ilk yarısında terör örgütüne 500 bin dolarlık İHA ekipmanı tedarik ettiği açıklamada ifade edildi.