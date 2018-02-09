ABD'den 'DEAŞ'a destek' suçundan yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı aralarında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da bulunduğu üç kişiye yönelik olarak, terör örgütü DEAŞ’a yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırım kararı aldığını açıkladı

ABD'den 'DEAŞ'a destek' suçundan yaptırım
'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler' listesine alınan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yunus Emre Sakarya, Filipinli Abdulpatta Escalon Abubakar ve Somalili Muhamed Mire Ali Yusuf’un ABD’deki tüm malvarlıklarına el konuldu ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle ticari işlem yapması yasaklandı.


'DEAŞ'IN PARAVAN ŞİRKETİ'


Kararda, Sakarya’nın sahip olduğu Profesyoneller Elektronik’in kurulduğu 2015’ten bu yana DEAŞ’a insansız hava aracı elektronik aksamları sağladığı belirtildi.

“DEAŞ’ın paravan şirketi” diye tanımlanan Profesyoneller Elektronik’in 2016’nın ilk yarısında terör örgütüne 500 bin dolarlık İHA ekipmanı tedarik ettiği açıklamada ifade edildi.


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