ABD'den Doğu Guta açıklaması



'SALDIRILAR SONA ERMELİ'

Esad rejimi Doğu Guta'da sivillere saldırdı: 54 kişi hayatını kaybetti

Haber Merkezi

, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Nauert'in, "ABD, İdlib, Doğu Guta ve Suriye'nin diğer bölgelerinde şiddetin artmasından, rejim ve Rusya hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duymaktadır." ifadesine yer verildi.Son 48 saatte rejimin kimyasal silah kullandığına yönelik haberler aldıklarını belirten Sözcü Nauert, saldırıların sona ermesi gerektiğini kaydetti.BM'nin, Doğu Guta'ya insani yardımların ulaşması için şiddet olaylarına ara verilmesi ve sağlık gerekçeleriyle 700 sivilin dışarı çıkarılması çağrısını desteklediklerini belirten Nauert, Rusya'nın Şam üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini bildirdi.AA