ABD'den Ermenistan'ın yeni Başbakanına tebrik

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "ABD, Ermenistan'ın yeni Başbakanı olarak Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyor. Yeni hükümetle ve Ermeni halkıyla yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi

ABD'den Ermenistan'ın yeni Başbakanına tebrik
ABD yönetimi, Ermenistan'da yeni Başbakan seçilen muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
 

"Yeni hükümetle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"


Nauert, açıklamasında, "ABD, Ermenistan'ın yeni Başbakanı olarak Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyor. Yeni hükümetle ve Ermeni halkıyla yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü; demokrasi, hukukun üstünlüğü, bölgesel ve küresel güvenliğin korunması gibi konularda iki ülke arasında ortak çıkarlar olduğunu da belirtti.

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçilmişti. Parlamentoda yapılan özel oturumdaki ikinci tur başbakanlık seçiminde tek aday olan Yelk (Çıkış) Grubu milletvekili Paşinyan, 59 milletvekilinin oyunu almış, 42 milletvekili ise Paşinyan’a karşı oy kullanmıştı. Paşinyan'ın partisi, parlamentoda 9 milletvekiliyle temsil ediliyor.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çin’de maden ocağında patlama: 5 ölü

Çin’de maden ocağında patlama: 5 ölü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması
Washington'da

Washington'da "Hacı Ali" belgeseli gösterildi
Çin yer gözlem uydusu Gaofın-5’i uzaya gönderdi

Çin yer gözlem uydusu Gaofın-5’i uzaya gönderdi
Çin’de maden ocağında patlama: 5 ölü

Çin’de maden ocağında patlama: 5 ölü
Suudi Arabistan: İran kararı sonrası olası petrol açığını kapatırız

Suudi Arabistan: İran kararı sonrası olası petrol açığını kapatırız
İranlı milletvekilleri ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini ateşe verdi

İranlı milletvekilleri ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini ateşe verdi
Amerika'da 13 yaşındaki çocuk fişi çekilmeden bir gün önce komadan uyandı

Amerika'da 13 yaşındaki çocuk fişi çekilmeden bir gün önce komadan uyandı
Kahraman first lady Marcela Temer!

Kahraman first lady Marcela Temer!
Birleşik Arap Emirlikleri'nde sıra dışı test: Küfür yiyen çiçek soldu!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde sıra dışı test: Küfür yiyen çiçek soldu!
Barack Obama'dan Trump'a İran eleştirisi

Barack Obama'dan Trump'a İran eleştirisi