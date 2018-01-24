ABD'den flaş Afrin teklifi: 30 kilometrelik hat oluşturulsun

'TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ'

ERDOĞAN İLE TRUMP BUGÜN GÖRÜŞECEK

ERDOĞAN 'BEN ONA DÖNMEM' DEMİŞTİ

Senim Tanay

Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanıile gerçekleştirdiği görüşmesinde,'nin'ye verdiği desteği sonlandırmasının gerektiğini söyledi.Suriye sınırında oluşturmak istenen güvenli bölge ile ilgili ABD'den yeni bir öneri geldiğini aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, Tillerson'un Afrin'de 30 kilometrelik alanda 'güvenli bölge' oluşturmak için teklifte bulunduğunu belirtti.Tillerson aynı zamanda ABD'nin Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yani Afrin Harekatı'nın 5. gününde ABD Başkanı Trump ile görüşecek. Görüşme, Trump'ın talebiyle gerçekleşecek. Görüşme 20.30'da yapılacak.Geçen hafta partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağına yönelik sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem" demişti.