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ABD'den flaş Afrin teklifi: 30 kilometrelik hat oluşturulsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü. Mevlüt Çavuşoğlu, "Tillerson, Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik hat oluşturmayı teklif etti" dedi

24 Ocak 2018, Çarşamba 17:20
ABD'den flaş Afrin teklifi: 30 kilometrelik hat oluşturulsun
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile gerçekleştirdiği görüşmesinde, ABD'nin YPG'ye verdiği desteği sonlandırmasının gerektiğini söyledi.

'TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ'

Suriye sınırında oluşturmak istenen güvenli bölge ile ilgili ABD'den yeni bir öneri geldiğini aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, Tillerson'un Afrin'de 30 kilometrelik alanda 'güvenli bölge' oluşturmak için teklifte bulunduğunu belirtti.

Tillerson aynı zamanda ABD'nin Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediğini vurguladı.

ERDOĞAN İLE TRUMP BUGÜN GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yani Afrin Harekatı'nın 5. gününde ABD Başkanı Trump ile görüşecek. Görüşme, Trump'ın talebiyle gerçekleşecek. Görüşme 20.30'da yapılacak.

ERDOĞAN 'BEN ONA DÖNMEM' DEMİŞTİ

Geçen hafta partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağına yönelik sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem" demişti.


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