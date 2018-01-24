ABD'den flaş Rusya açıklaması: Türkiye ile aramızı bozmaya çalışıyor

'ÇOK CİDDİ KAYGILARIMIZ VAR'



'HEDEFİMİZDEN IŞİD'İ ALIP KÜRTLERİ KOYMAK BÜYÜK PROBLEM'



TÜRKİYE ABD'NİN 'SINIR KORUMA GÜCÜ' AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Afrin'de 3 şehit... Zeytin Dalı Harekatı 5. gününde

Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?

İdil Janet Demiray

Nauert, günlük basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ve Rusya'nın açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.Nauert, Rusya'nın "ABD'nin kontrolsüz modern silah sevkiyatlarının Türkiye'yi operasyona ittiği" yönündeki sözlerinin gündeme getirilmesi üzerine, "Rusya'nın açıklamaları sadece yardımcı olmamakla kalmıyor, aynı zamanda propaganda. İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun operasyona ilişkin "çok ciddi ve açık" görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Nauert, "Çok ciddi kaygılarımız var. Bu süre içerisinde yapılan üç telefon görüşmesi de bunun kanıtıdır" şeklinde konuştu.Nauert, Afrin'in daha önceden "istikrarlı sayılabilecek" bir bölge olduğunu savunarak "Şu anda istikrarlı olması gibi bir durum söz konusu değil. Çok ciddi kaygılarımız var. Herkesin IŞİD'e yönelmesi gerekiyor. Hedefimizden IŞİD'i alıp Kürtleri koymak çok büyük bir problem" iddiasında bulundu.Sözcü ayrıca Afrin konusunun Tillerson'ın ajandasının en önemli konularından biri olduğunu belirterek "Türkiye'nin PKK konusundaki endişelerini anlıyoruz. Bu konuda iletişim halindeyiz" dedi.ABD-Türkiye ilişkileri Pentagon'un Suriye'de YPG'ye verdiği destek nedeniyle gerilmişti.ABD'nin Suriye'de YPG'nin asli unsuru olduğu DSG ile Irak ve Türkiye sınırlarında yeni bir ordu kurma girişimi, Türkiye ve Rusya olmak üzere birçok ülke tarafından tepkiyle karşılanmıştı.