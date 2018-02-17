ABD'den Hizbullah operasyonu



ABD'NİN HİZBULLAH'A YÖNELİK YAPTIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Serap Belovacıklı

İran destekli Hizbullah örgütü için, insansız hava aracı (İHA) parçaları ve bazı teknolojik malzemeleri, kaçak yollarla ABD'den Lübnan'a götürmek ve Hizbullah'a destek vermek suçundan iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İHA parçaları ve bazı teknolojik malzemeleri, kaçak yollarla ABD'den Lübnan'a götürmek ve Hizbullah'a destek vermek suçundan, Lübnan ve Güney Afrika vatandaşı Usame Derviş Hamadi (53) ile Lübnan ve İngiltere vatandaşı İsam Derviş Hamadi'nin (55) Güney Afrika'da gözaltına alındığı, aynı suçtan aranan Lübnan ve İngiltere vatandaşı Semir Ahmed Berru'nun ise (64) halen kaçak olduğu belirtildi.Güney Afrika'da gerçekleşen gözaltıların, ne zaman ve nasıl yapıldığı konusunda bir bilginin yer almadığı açıklamada, beraber çalışan üç zanlının, ABD'den aldıkları ve ihraç edilmesi yasak olan malzemeleri, 2009- 2013 yılları arasında Lübnan'daki Hizbullah örgütüne ulaştırdıkları ifade edildi.Olayla ilgili ABD basınında yer alan haberlerde, zanlıların 26 Şubat tarihinde Minneapolis şehrinde mahkemeye çıkarılacakları bilgisi yer aldı.ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nden (OFAC) 2 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, genişletilen Hizbullah yaptırımlarının örgütün Orta Doğu ve Afrika’daki finansal bağlarını hedef aldığı bildirilmişti. ABD yönetimi, Hizbullah terör örgütüne mali destek sağladıkları gerekçesiyle Lübnanlı 6 iş adamı ve yedi şirket hakkında yaptırım kararı almıştı.ABD Adalet Bakanlığından 12 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Hizbullah örgütünün, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere finans kaynaklarını araştırmak için yeni bir ekibin oluşturulacağı duyurulmuştu.