SON DAKİKA

ABD’den İran’a çağrı: Tutukluları serbest bırakın

Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD)  İran’a, protesto gösterilerinde tutuklananların serbest bırakılması yönünde çağrı yapıldı. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, İran’daki tüm siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı
 

ABD’den İran’a çağrı: Tutukluları serbest bırakın
İran’da gerçekleştirilen ve daha sonra provokasyona dönüşen devlet karşıtı protestolara ilişkin ABD yönetiminden yeni bir açıklama daha geldi.

İŞKENCE İDDİASI


Beyaz Saray’ın web sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin İran’da binlerce kişinin tutuklamasından dolayı endişe duyduğu ifade edilerek, tutuklanan göstericilerden bazılarına işkence yapıldığı ve öldürüldüğü iddia edildi.

'İRAN LİDERLERİNİ SORUMLU TUTACAĞIZ'


Açıklamada, "İran diktatörlüğü, vatandaşlarının temel haklarını bastırdığı için sessiz kalmayacağız ve İran liderlerini her ihlalden sorumlu tutacağız. İran’daki protestocular, hükümetin baskısını, yolsuzluğunu,  ulusal kaynakların askeri maceracılık için boşa harcanmasını meşru şikayetlerini ifade ediyor" denildi.
 
Açıklamanın devamında, ABD’nin İran’daki tüm siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ekvador, Wikileaks kurucusu Assange'a vatandaşlık verdi

Ekvador, Wikileaks kurucusu Assange'a vatandaşlık verdi
Polonya’da bir uçak acil iniş yaptı

Polonya’da bir uçak acil iniş yaptı
İran’da 4.7 büyüklüğünde deprem

İran’da 4.7 büyüklüğünde deprem
Karadağ AB üyeliğine çok yakın

Karadağ AB üyeliğine çok yakın
ABD Başkan Yardımcısı, 2018 Kış Olimpiyatları'na başkanlık edecek

ABD Başkan Yardımcısı, 2018 Kış Olimpiyatları'na başkanlık edecek
Hindistan’da dondurucu soğuklar 187 can aldı

Hindistan’da dondurucu soğuklar 187 can aldı

Macron adına e-posta hesabı açanlar yargılanacak

Macron adına e-posta hesabı açanlar yargılanacak

Tunus’ta 200 gösterici gözaltına alındı

Tunus’ta 200 gösterici gözaltına alındı
Filistin için Brüksel'de olağanüstü toplantı

Filistin için Brüksel'de olağanüstü toplantı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
Rusya’da tankla şarap soygunu

Rusya’da tankla şarap soygunu