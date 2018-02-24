ABD'den Kuzey Kore'ye büyük yaptırım

ABD, Kuzey Kore’yi nükleer füze programlarından vazgeçmeye zorlamak için en büyük yaptırım paketini uygulamaya hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump, 'Adımlar işe yaramazsa, dünya için çok talihsiz ve tehlikeli olabilir' açıklamasını yaptı

24 Şubat 2018, Cumartesi 18:20
ABD'den Kuzey Kore'ye büyük yaptırım
ABD, Kuzey Kore’ye daha fazla yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. ABD’nin yasa dışı Kuzey Kore ile ticaret yapan şirket ve iş adamlarına karşı çok ağır yaptırım ve cezaların uygulanacağını açıklandı.

Yaptırımların hedefleri arasında, Çin, Hong Kong, Tayvan ve Singapur’daki nakliye ve enerji şirketlerinin de yer aldığı belirtildi. Birleşik Devletler’deki firmalar ve bireylerin sahip olduğu varlıklara el konulabileceği ve ABD vatandaşlarının söz konusu devletlerle alışveriş yapmasının yasaklanacağı ifade edildi.

Trump yönetiminin hazırladığı yeni yaptırımların, 'Kuzey Kore’nin yasa dışı deniz taşımacılığı, kaçakçılık faaliyetlerini ve petrol almak ve kömür satmak için kapatma amaçlı' bir hareket olduğu açıklandı.


'ÇOK ÖNEMLİ BİR YAPTIRIM'


ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, yeni yaptırımların Kuzey Kore’nin 'kötü yönde kullandığı deniz taşımacılığı' yoluyla kömür ve diğer yakıt ticaretindeki kısıtlamanın ve engellenmesinin çok önemli bir yaptırım olacağını söyledi.
 
Yaptırımların Kuzey Kore nakliye ve ticaret şirketlerini ve gemileri güçsüz hale getirmek için tasarlandığını, ayrıca Pyongyang’ı izole ettiğini belirten Mnuchin Kuzey Kore, Çin, Singapur, Tayvan, Hong Kong, Marshall Adaları, Tanzanya, Panama ve Komorolar’da bulunan, kayıtlı veya bayraklı gemilere yönelik çok ciddi çalışmaların ve denetimin yapılacağını kaydetti.

Mnuchin, yaptırımlardan kaçınmak için Kuzey Kore’ye giden gemiden gemiye yakıt ve diğer ürün transferlerini gösteren Aralık 2017 istihbarat raporlarına yansıyan görüntüler ve geniş fotoğrafların olduğunu açıkladı. Mnuchin, ABD’nin Kuzey Kore gemilerini takip edip ve incelemesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump ise, askeri seçeneklere açıkça atıfta bulundu. Trump, 'Yaptırımlar işe yaramazsa, ikinci plana geçmeliyiz. İkinci aşama çok zor bir şey olabilir, dünya için çok talihsiz olabilir. Fakat umarım yaptırımlar işe yarayabilir' şeklinde açıklama yaptı.

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