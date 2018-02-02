ABD'den Kuzey Kore'ye 'güvenilir diyalog' çağrısı

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Joseph Yun, Washington yönetiminin, nükleer silahların yok edilmesi çerçevesinde Kuzey Kore ile "güvenilir diyalog" istediğini belirtti

02 Şubat 2018, Cuma 15:44
ABD'den Kuzey Kore'ye 'güvenilir diyalog' çağrısı
Yonhap'ın haberine göre Yun, başkent Seul'de Güney Kore Birleşme Bakanı Yardımcısı Chun Hae-sung ile bir araya geldi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yun, Kuzey ve Güney Kore arasındaki görüşmeler ile Kuzey Kore'nin Güney Kore'de yapılacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na katılma kararının çok iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Yun, Washington yönetiminin, nükleer silahların yok edilmesi çerçevesinde Kuzey Kore ile "güvenilir diyalog" istediğini kaydetti.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

Güney Kore de bu ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu. Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.

İki ülke heyetlerinin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında, olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 'Arabasız Gün'

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 'Arabasız Gün'
Libya'da bot faciası! 90 kişi hayatını kaybetti

Libya'da bot faciası! 90 kişi hayatını kaybetti
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan askeri darbe açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan askeri darbe açıklaması
İran'da başörtüsünü çıkaran 29 kişi tutuklandı

İran'da başörtüsünü çıkaran 29 kişi tutuklandı
Fransa'da iki askeri helikopter çarpıştı

Fransa'da iki askeri helikopter çarpıştı
Lisede vahşet! Tuvalette dövülerek öldürüldü!

Lisede vahşet! Tuvalette dövülerek öldürüldü!
İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden 29 kişi gözaltına alındı

İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden 29 kişi gözaltına alındı
Roma’da turistin feci ölümü

Roma’da turistin feci ölümü
Süper Mavi Ay, Yunanistan'ın Nafplion kentinde deniz çekilmesine neden oldu

Süper Mavi Ay, Yunanistan'ın Nafplion kentinde deniz çekilmesine neden oldu
Şanghay'da kamyonet insanları ezdi

Şanghay'da kamyonet insanları ezdi
1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü, 140'tan fazla ülkede kutlandı

1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü, 140'tan fazla ülkede kutlandı