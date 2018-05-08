ABD'den Maduro'ya görevi bırakma çağrısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Maduro rejimi tüm bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ediyor. 20 Mayıs'ta yapılması planlanan sözde seçimler sahte. Maduro değişmeyecek ve terör saltanatını sürdürmek için şaibeli seçimler düzenleyecek." dedi

08 Mayıs 2018, Salı 23:10
ABD'den Maduro'ya görevi bırakma çağrısı
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Venezuela'da Maduro yönetiminin tüm bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun gitme zamanının geldiğini söyledi.

Haley, Amerika Kıtası 48. Washington Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik eleştirilerde bulundu.

'BÖLGEDEKİ BARIŞI VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR'


Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin, ''diktatör'' olarak nitelendirdiği Maduro için ''sahte bir kılıf'' olacağını savunan Haley, Venezuela nüfusunun yüzde 87'sinin açlık sınırının altında yaşadığını, ülkedeki enflasyon oranlarının yüzde 18 bine ulaştığını ve halkın ''suçlu narkotik bir devletin kurbanları'' olduğunu ifade etti.

Haley, ''Maduro rejimi tüm bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ediyor. 20 Mayıs'ta yapılması planlanan sözde seçimler sahte. Maduro değişmeyecek ve terör saltanatını sürdürmek için şaibeli seçimler düzenleyecek. Venezuela halkına yönelik sistematik baskı tüm bölge için aktif bir tehdit haline geldi.Latin Amerika'nın barış ve güvenliği için Maduro'nun gitme zamanı geldi.'' dedi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gerilimde yeni hamle: Derhal çekil

Gerilimde yeni hamle: Derhal çekil
Avrupa Birliği'nden Trump’a tepki

Avrupa Birliği'nden Trump’a tepki

Trump'ın kararına İran'dan ilk tepki

Trump'ın kararına İran'dan ilk tepki
Trump'tan İran'a suçlama

Trump'tan İran'a suçlama
Yunan bakan çıldırdı! 'Türkiye bile daha dostane davrandı'

Yunan bakan çıldırdı! 'Türkiye bile daha dostane davrandı'
Vladimir Putin'den dolar çıkışı

Vladimir Putin'den dolar çıkışı
Rusya’da Başbakan Medvedev oldu

Rusya’da Başbakan Medvedev oldu
Trump İran nükleer anlaşmasından çıkarsa milyarlarca dolarlık anlaşma çöpe gidebilir

Trump İran nükleer anlaşmasından çıkarsa milyarlarca dolarlık anlaşma çöpe gidebilir
Trump'tan flaş İran kararı

Trump'tan flaş İran kararı
Trump'ın açıklaması öncesi Brüksel'de hareketli dakikalar

Trump'ın açıklaması öncesi Brüksel'de hareketli dakikalar
Netanyahu: İran, Akdeniz'de her ülke için tehdit

Netanyahu: İran, Akdeniz'de her ülke için tehdit