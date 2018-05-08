ABD'den Maduro'ya görevi bırakma çağrısı

'BÖLGEDEKİ BARIŞI VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR'

Mehmet Nuri Turan

Venezuela'da Maduro yönetiminin tüm bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun gitme zamanının geldiğini söyledi.Haley, Amerika Kıtası 48. Washington Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik eleştirilerde bulundu.Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin, ''diktatör'' olarak nitelendirdiği Maduro için ''sahte bir kılıf'' olacağını savunan Haley, Venezuela nüfusunun yüzde 87'sinin açlık sınırının altında yaşadığını, ülkedeki enflasyon oranlarının yüzde 18 bine ulaştığını ve halkın ''suçlu narkotik bir devletin kurbanları'' olduğunu ifade etti.Haley, ''Maduro rejimi tüm bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ediyor. 20 Mayıs'ta yapılması planlanan sözde seçimler sahte. Maduro değişmeyecek ve terör saltanatını sürdürmek için şaibeli seçimler düzenleyecek. Venezuela halkına yönelik sistematik baskı tüm bölge için aktif bir tehdit haline geldi.Latin Amerika'nın barış ve güvenliği için Maduro'nun gitme zamanı geldi.'' dedi.AA