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ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı

ABD, 12 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağının Nijerya'ya satışını onayladı

ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı
ABD'nin, terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kullanılmak üzere 12 adet savaş uçağının satılmasına yönelik anlaşmayı kabul ettiği bildirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı General Sadique Ebubekir, yaptığı açıklamada, ABD'nin Nijerya Büyükelçisi Stuart Symington'un, ABD'nin uçak satışını onaylayan mektubunu ilettiğini belirtti.

Bu kapsamda 12 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçaklarının satışının ABD yönetimi tarafından onaylandığını ifade eden Ebubekir, Nijerya'nın Sahra Altı Afrika'da güvenliğin sağlanması noktasında stratejik bir konumda olduğunu, Boko Haram ve diğer güvenlik tehditlerini yok etmek için mücadele ettiklerini vurguladı.

Ebubekir, savaş uçaklarının toplamda 593 milyon dolar değerinde olduğunu ve uçaklar ile silah ve eğitim desteğinin de sağlanacağını kaydetti.

Ödemenin yapılmasının ardından uçakların teslimatının yapılacağını dile getiren Ebubekir, 2018'in şubat ayının sonunda uçakların teslim edilebileceğini aktardı.

Terör örgütü Boko Haram'a karşı kullanılması planlanan uçakların satışı, ABD'de Barack Obama yönetimi tarafından Nijerya ordusunun insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti.

A-29 Süper Tucano saldırı uçakları, Afrika'da Gana, Angola, Burkina Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.

AA
 
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