ABD'den Rusya'ya gözdağı: Tam bir şekilde hazırız

TAM ŞEKİLDE HAZIRIZ



PUTIN: TESPİT EDİLEMEYECEK

Mehmet Nuri Turan

Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan White, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “dünyanın her yanını vurabilecek büyük bir nükleer füze hazırladıkları ve dünyadaki hava savunma sistemlerinin buna karşı koyamayacağı” açıklamasını şaşırtıcı bulmadıklarını ifade etti.White, “Açıklama bizim için şaşırtıcı değil ancak Amerikan halkı emin olsun ki biz tam bir şekilde hazırız” diye konuştu.Putin’in, Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD’nin yeni Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde yer alan ifadelerin “endişe verici” olduğuna ilişkin açıklamasını değerlendiren White, “Güvenilir bir caydırıcılığa sahip olduğumuza emin olmamız gerekir. Ve bu ülkeyi ne olursa olsun savunmaya hazır olduğumuzdan eminiz.” dedi.Putin’in, "Kapasitesi ne olursa olsun Rusya'ya yönelik her türlü nükleer saldırının, nükleer savaş ilanı olarak addedileceğine" yönelik ifadesiyle ilgili White, şunları kaydetti:“Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde düşük kapasiteli nükleer silah ihtiyacını ortaya koyduğumuzda bunun Rusya’nın yaptıklarından dolayı olduğunu belirttik. Bu, Orta Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na aykırı değil. Nükleer stokumuzun güvenilir nükleer caydırıcılığımızı karşıladığından emin olmalıyız."White, ABD’nin füze savunma sistemlerini güncellemesinin Rusya’ya değil, "serseri devletler" diye nitelendirdikleri Kuzey Kore gibi ülkelere karşı olduğunu ifade etti.Rusya’nın yalnızca savunma amaçlı nükleer silahlar geliştirdiğini söyleyen Putin, su altında ilerleyen ve nükleer başlık taşıyabilen yeni bir drone geliştirdiklerini anlatmıştı.Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Putin, “Yüksek hıza sahip bu drone ile uçak gemileri ve kıyı koruma yapıları hedef alınabilir. Kıtalar arası mesafeleri aşabilecek bu drone, radarlarla tespit edilemeyecek.” ifadelerini kullanmıştı.Putin ayrıca Rusya’nın hiçbir ülkede bulunmayan füzeler geliştirdiğini ve sonbaharda denedikleri bu füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenemediğini ve dünyanın tüm noktalarına ulaşabilecek sınırsız menzile sahip olduğunu söylemişti.AA