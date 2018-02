ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

'TÜRKİYE KARARI YENİDEN OKUMALI'

BM'DEN ATEŞKES KARARI

PUTIN'DEN TALİMAT

RUSYA TASARIYI REDDETMİŞTİ

Rus Ordusu'ndan Doğu Guta açıklaması

Doğu Guta'da 103 günde 1121 sivil öldürüldü

Mehmet Nuri Turan

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin'de YPG'ye karşı 'Zeytin Dalı Harekatı' gerçekleştiren Türkiye'ye, BMGK'nın 15 üyesinin oy birliğiyle aldığı ateşkes tasarısını 'iyice okuma' tavsiyesinde bulundu.Suriye'de ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli olduğunu söyleyen Nauert, karara imza atan tüm BMGK üyesi ülkeleri saydıktan sonra, 'Rusya ateşkes kararına evet oyu vermesine karşın, Esad rejimine desteğini sürdürmekte. Bu, büyük bir sorun. Ateşkes 'insani yardım' kapsamında tüm ülkeyi kapsıyor.Yalnızca DAEŞ, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında' dedi.Nauert, 'Türkiye'nin Afrin harekatının ateşkes kapsamında olup olmadığı' sorusuna verdiği yanıtta, 'Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, BMGK'nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz' diye konuştu.BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı aldı. BMGK'nin aldığı ateşkes kararı 72 saat sonra yürürlüğe girecek. Tasarının oylaması daha önce 3 kez ertelenmişti.Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'da her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatını vermişti.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söylemişti.Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA)