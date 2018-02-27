ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçtiğimiz cumartesi günü aldığı 'insani yardımların yapılabilmesi için 30 günlük ateşkes' kararının tüm Suriye'yi kapsadığını söyledi

27 Şubat 2018, Salı 23:56
ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin'de YPG'ye karşı 'Zeytin Dalı Harekatı' gerçekleştiren Türkiye'ye, BMGK'nın 15 üyesinin oy birliğiyle aldığı ateşkes tasarısını 'iyice okuma' tavsiyesinde bulundu.

'TÜRKİYE KARARI YENİDEN OKUMALI'

Suriye'de ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli olduğunu söyleyen Nauert, karara imza atan tüm BMGK üyesi ülkeleri saydıktan sonra, 'Rusya ateşkes kararına evet oyu vermesine karşın, Esad rejimine desteğini sürdürmekte. Bu, büyük bir sorun. Ateşkes 'insani yardım' kapsamında tüm ülkeyi kapsıyor.

Yalnızca DAEŞ, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında' dedi. 

Nauert, 'Türkiye'nin Afrin harekatının ateşkes kapsamında olup olmadığı' sorusuna verdiği yanıtta, 'Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, BMGK'nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz' diye konuştu.

BM'DEN ATEŞKES KARARI


BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı aldı. BMGK'nin aldığı ateşkes kararı 72 saat sonra yürürlüğe girecek. Tasarının oylaması daha önce 3 kez ertelenmişti.
 

PUTIN'DEN TALİMAT


Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'da her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatını vermişti.

RUSYA TASARIYI REDDETMİŞTİ


Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söylemişti.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA)

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