ABD'den yeni 'Afrin' açıklaması

Yusuf Cevahir

Reuters'in aktardığına göre Londra'ya gittiği sırada gazetecilere açıklama yapan ABD Dışişleri Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi.Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti.Tillerson, "Suriye'de her iki taraftan da itidal ve sivil kaybının azalmasını istiyoruz. ABD, Suriye'de istikrarın getirilmesine ve iç savaşın sona ermesi için Cenevre sürecine odaklanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.