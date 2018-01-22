ABD'den yeni 'Afrin' açıklaması

ABD Dışişleri Rex Tillerson Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti

22 Ocak 2018, Pazartesi 16:37
ABD'den yeni 'Afrin' açıklaması
Reuters'in aktardığına göre Londra'ya gittiği sırada gazetecilere açıklama yapan ABD Dışişleri Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi.

Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti.

Tillerson, "Suriye'de her iki taraftan da itidal ve sivil kaybının azalmasını istiyoruz. ABD, Suriye'de istikrarın getirilmesine ve iç savaşın sona ermesi için Cenevre sürecine odaklanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

 


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