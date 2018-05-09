ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması



POMPEO NET CEVAP VERMEKTEN KAÇINDI

Can Hakman

'ye seyahat eden, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Pompeo, "Tutukluların serbest bırakılmasını bu yönetime 17 aydır söylüyoruz. Bugün tekrar konuşacağız. Serbest bırakırlarsa harika bir jest olur." dedi.'ın'la bir araya geleceğine vurgu yapılarak, "tutukluların serbest bırakılmaması durumunda görüşme hala gerçekleşir mi?" şeklinde bir soru üzerine ise Pompeo, "umarım o noktaya gelmeyiz." ifadesini kullandı.'de kimlerle görüşeceğine ilişkin ise net bir cevap vermekten kaçınarak, "en üst düzey liderlerle" görüşeceğini açıkladı.'nun Kuzey Kore'ye düzenlediği sürpriz ziyareti ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında açıklamalar yaparken duyurmuştu.Ayrıca Pompeo'nun, nisan ayında henüz'yken Kuzey Kore'ye gizli bir ziyaret yaparak Kim Jong-un ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.ve'nin, henüz tarihive yeri kararlaştırışmış olmamakla birlikte yakın zamanda görüşmesi bekleniyor.AA