ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Serap Belovacıklı

, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye’nin’de yürüttüğüna ilişkin soruları da yanıtladı. ABD’nin krizin çözümü konusunda Türkiye ile diyaloğu sürdürdüğünü belirten Tillerson, Türkiye’nin kendi sınırındaki güvenlik sorununun üstesinden geleceğine ve bölgede yaşanan çatışmaları sınırlı tutacağına olan inancını dile getirdi. Başkan Trump ile’ın birkaç gün önce telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Tillerson, DEAŞ’ı yenmek ve Suriye’de toprak bütünlüğünün korunmasını da içeren istikrarı sağlamak gibi ABD ile Türkiye’yi aynı amaçların bağladığını söyledi. ABD’nin amacının terörizmin yeşermediği bir Suriye’nin yaratılması olduğuna vurgu yapan ABD Dışişleri Bakanı, "Bunun Rusya, Türkiye ve bölgedeki tüm ülkelerin de hedefi olması gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.