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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Polonya’nın başkenti Varşova’da temaslarını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonu’nu sürdüren Türkiye ile Suriye konusunda amaçlarının aynı olduğunu söyledi.

27 Ocak 2018, Cumartesi 15:17
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
Rex Tillerson, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına ilişkin soruları da yanıtladı. ABD’nin krizin çözümü konusunda Türkiye ile diyaloğu sürdürdüğünü belirten Tillerson, Türkiye’nin kendi sınırındaki güvenlik sorununun üstesinden geleceğine ve bölgede yaşanan çatışmaları sınırlı tutacağına olan inancını dile getirdi. Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün önce telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Tillerson, DEAŞ’ı yenmek ve Suriye’de toprak bütünlüğünün korunmasını da içeren istikrarı sağlamak gibi ABD ile Türkiye’yi aynı amaçların bağladığını söyledi. ABD’nin amacının terörizmin yeşermediği bir Suriye’nin yaratılması olduğuna vurgu yapan ABD Dışişleri Bakanı, "Bunun Rusya, Türkiye ve bölgedeki tüm ülkelerin de hedefi olması gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.
 


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