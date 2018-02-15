ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Lübnan'da dakikalarca bekledi

Serap Belovacıklı

, Türkiye ziyareti öncesi temaslarda bulunmak için gittiği Lübnan’da büyük bir şok yaşadı.tarafından karşılanmayan, başkanlık sarayında tek başına oturarak’ın odaya gelmesini bekledi. Saraya girişi sırasında karşılanmayan, görüşmenin öncesinde de dakikalarca bekletilen Tillerson’ın yaşadığı zor anlar televizyon kanallarında da canlı yayınlandı.Lübnan, ABD’nin askeri olarak büyük miktarda yardım yaptığı ülkelerin de başında geliyor.Ancak Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn ile ABD ve ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği Hizbullah’ın siyasi olarak yakın olması iki ülke arasında gerginlik yaratıyor.