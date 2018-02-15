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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Lübnan'da dakikalarca bekledi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, temaslarda bulunmak için geldiği Lübnan'daki başkanlık sarayında hiç beklemediği bir şokla karşılaştı. Lübnanlı mevkidaşı Tillerson'ı karşılamadı, ABD'li bakan dakikalarca Lübnan Devlet Başkanı Avn ile görüşmeyi beklerken tek başına oturdu.
 

15 Şubat 2018, Perşembe 15:35
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Lübnan'da dakikalarca bekledi
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi temaslarda bulunmak için gittiği Lübnan’da büyük bir şok yaşadı. 

Lübnanlı mevkidaşı Gebran Bassil tarafından karşılanmayan Tillerson, başkanlık sarayında tek başına oturarak Lübnan Devlet Başkanı Avn’ın odaya gelmesini bekledi. Saraya girişi sırasında karşılanmayan, görüşmenin öncesinde de dakikalarca bekletilen Tillerson’ın yaşadığı zor anlar televizyon kanallarında da canlı yayınlandı.



Lübnan, ABD’nin askeri olarak büyük miktarda yardım yaptığı ülkelerin de başında geliyor.



Ancak Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn ile ABD ve ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği Hizbullah’ın siyasi olarak yakın olması iki ülke arasında gerginlik yaratıyor.


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