ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson: Türkiye bizim için önemli bir ortak



'KUDÜS'UN DURUMU MÜZAKERELER YOLUYLA BELİRLENECEK'



TILLERSON'DAN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ABD terör örgütü PYD/PKK için 550 milyon dolar bütçe ayırdı



ABD'DEN ÜRDÜN'E YARDIM



TILLERSON, ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ

Haber Merkezi

Ortadoğu turu kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da yetkililerle görüşen Tillerson, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bakanlık binasında bir araya geldi.Tillerson, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tarihi kentin (Kudüs'ün) nihai durumu müzakereler yoluyla belirlenecek." dedi.ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini tekrarlayan Tillerson, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış olduğu gibi Ürdün'ün de kutsal mekanları koruması ve görüşmelerdeki rolünü takdirle kabul etmektedir." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin hala ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu söyleyen Tillerson, 'Türkiye, Amerika’nın önemli bir NATO müttefikidir. Bölgede bizim için hala önemli bir ortak. Aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmamız lazım. Suriye konusunda aynı sonuçlara bağlıyız." dedi.'Türkiye'nin kendisini çevreleyen alanlarda olduğu gibi Suriye ve Irak'tan da tehditlerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz.Türkiye'ye yönelik bu tehditleri azaltmak için nasıl iş birliği yapabileceğimiz konusunda görüşmeler yapmayı umuyoruz. Bence Türkiye'ye en çok fayda sağlayacak şey, Cenevre'de Suriye'yi istikrara kavuşturan başarılı barış sürecidir.'Ürdünlü Bakan da Tillerson'la Suriye ve Filistin sorunlarına ilişkin görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.Suriye'nin toprak bütünlüğünün garanti altına alınmasının önemine işaret eden Safedi, Suriye halkının kabul ettiği bir çözüme ulaşmanın zorunlu olduğunu vurguladı.Safedi, Filistin konusunun Ürdün için en temel mesele olduğuna dikkati çekerek, "Ürdün Krallığı 'Haziran 1967 sınırları esasına dayalı iki devletli çözüm' kararından başkasını kesinlikle kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.Tillerson ve Safedi ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde; ABD'nin Ürdün'e 5 yıl boyunca senelik 1,275 milyar dolar yardım yapmasını öngören bir mutabakat zaptı imzaladı.Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de başkent Amman'da bir araya geldi.Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.Açıklamada, ikilinin başta Suriye krizi olmak üzere Orta Doğu'daki krizler ve bunların siyasi yollardan çözülmesiyle teröre karşı mücadelede bölgesel ve uluslararası çabaları masaya yatırdığı aktarıldı.Açıklamada ayrıca Ürdün ile ABD arasında gelecek 5 yılda askeri ve ekonomik alandaki mutabakat zaptının yenilenmesinin öneminin vurgulandığı dile getirildi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'i kapsayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır ve Kuveyt'i ziyaret etmişti.AA