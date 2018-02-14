ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson: Türkiye bizim için önemli bir ortak

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ürdün'de yaptığı açıklamada, 'Türkiye, Amerika’nın önemli bir NATO müttefikidir. Bölgede bizim için hala önemli bir ortak. Aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmamız lazım' ifadelerine yer verdi

14 Şubat 2018, Çarşamba 19:44
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson: Türkiye bizim için önemli bir ortak
Ortadoğu turu kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da yetkililerle  görüşen Tillerson, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bakanlık binasında bir  araya geldi.


'KUDÜS'UN DURUMU MÜZAKERELER YOLUYLA BELİRLENECEK'


Tillerson, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında  yaptığı açıklamada, "Tarihi kentin (Kudüs'ün) nihai durumu müzakereler yoluyla  belirlenecek." dedi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini tekrarlayan  Tillerson, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış olduğu gibi Ürdün'ün  de kutsal mekanları koruması ve görüşmelerdeki rolünü takdirle kabul etmektedir."  ifadelerini kullandı.


TILLERSON'DAN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


Türkiye'nin hala ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve kendileri için  çok önemli bir ortak olduğunu söyleyen Tillerson, 'Türkiye, Amerika’nın önemli  bir NATO müttefikidir. Bölgede bizim için hala önemli bir ortak. Aynı yönde  çalışmaya devam etmek için bir yol bulmamız lazım. Suriye konusunda aynı  sonuçlara bağlıyız." dedi.

Tillerson sözlerini şöyle sürdürdü:

'Türkiye'nin kendisini çevreleyen alanlarda olduğu gibi Suriye ve  Irak'tan da tehditlerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz.

Türkiye'ye yönelik bu  tehditleri azaltmak için nasıl iş birliği yapabileceğimiz konusunda görüşmeler yapmayı umuyoruz. Bence Türkiye'ye en çok fayda sağlayacak şey, Cenevre'de  Suriye'yi istikrara kavuşturan başarılı barış sürecidir.'

ABD terör örgütü PYD/PKK için 550 milyon dolar bütçe ayırdıABD terör örgütü PYD/PKK için 550 milyon dolar bütçe ayırdı


ABD'DEN ÜRDÜN'E YARDIM


Ürdünlü Bakan da Tillerson'la Suriye ve Filistin sorunlarına ilişkin  görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.
Suriye'nin toprak bütünlüğünün garanti altına alınmasının önemine  işaret eden Safedi, Suriye halkının kabul ettiği bir çözüme ulaşmanın zorunlu  olduğunu vurguladı.

Safedi, Filistin konusunun Ürdün için en temel mesele olduğuna dikkati  çekerek, "Ürdün Krallığı 'Haziran 1967 sınırları esasına dayalı iki devletli  çözüm' kararından başkasını kesinlikle kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Tillerson ve Safedi ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık  çerçevesinde; ABD'nin Ürdün'e 5 yıl boyunca senelik 1,275 milyar dolar yardım  yapmasını öngören bir mutabakat zaptı imzaladı.


TILLERSON, ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ


Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ürdün Kralı 2. Abdullah  ile de başkent Amman'da bir araya geldi.
Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede,  iki  ülke arasındaki stratejik ortaklık ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele  alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ikilinin başta Suriye krizi olmak üzere Orta Doğu'daki  krizler ve bunların siyasi yollardan çözülmesiyle teröre karşı mücadelede  bölgesel ve uluslararası çabaları masaya yatırdığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Ürdün ile ABD arasında gelecek 5 yılda askeri ve  ekonomik alandaki mutabakat zaptının yenilenmesinin öneminin vurgulandığı dile  getirildi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan ve  Kuveyt'i kapsayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır ve Kuveyt'i ziyaret etmişti.
 
AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fransız Bakan Darmanin’e yeni taciz suçlaması

Fransız Bakan Darmanin’e yeni taciz suçlaması
Almanya’dan Irak’a 350 milyon euro hibe

Almanya’dan Irak’a 350 milyon euro hibe
Fransa’da zorunlu askerlik dönemi başlıyor

Fransa’da zorunlu askerlik dönemi başlıyor
İsrail'in DEAŞ'tan petrol aldığı öne sürüldü

İsrail'in DEAŞ'tan petrol aldığı öne sürüldü
Somali’de en uzun nehrin kurumasının ardından su krizi alarmı

Somali’de en uzun nehrin kurumasının ardından su krizi alarmı
Kuzey Kore liderine benzeyen kişi tribünü karıştırdı

Kuzey Kore liderine benzeyen kişi tribünü karıştırdı
Bu kez Obama'ya gönderildi! ABD’yi alarma geçiren şüpheli 'beyaz toz'

Bu kez Obama'ya gönderildi! ABD’yi alarma geçiren şüpheli 'beyaz toz'
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Brexit korkunun değil, umudun kaynağıdır

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Brexit korkunun değil, umudun kaynağıdır
ABD'li Julia Caples nişanlısının kanını içiyor

ABD'li Julia Caples nişanlısının kanını içiyor
Putin ile görüşmesi hayali çıkan Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

Putin ile görüşmesi hayali çıkan Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti
ABD'de Ulusal Güvenlik Kurumu yakınında silah sesleri: 3 yaralı

ABD'de Ulusal Güvenlik Kurumu yakınında silah sesleri: 3 yaralı