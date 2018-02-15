ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a Lübnan'da 'soğuk duş'

'BİZDE HER ŞEY PROTOKOLE UYGUN, ABD'Lİ BAKAN ERKENCİ'

'SICAK KARŞILAMA, AÇIK SÖZLÜ GÖRÜŞME İÇİN TEŞEKKÜR'

Nazlı Erdol

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Cumhurbaşkanı Mişel Aun tarafından ağırlanmasını izlemek için televizyonun başına geçen Lübnanlılar, başkanlık sarayına kimse tarafından karşılanmadan giriş yapan Tillerson'ı bir odada yalnız başına bekler halde gördü. Tillerson'ın boş bir koltukla baş başa dakikalarca beklerken boş koltuğun tarafında bir bardak su dururken ABD'li bakana su bile verilmemiş olması dikkat çekti.Tillerson yalnız başına ter dökerken nihayet Dışişleri Bakanı Cibran Bassil içeri girip ABD'li mevkidaşıyla el sıkıştı. Ardından İran destekli Hizbullah'ın siyasi müttefiki olan Aun'un da teşrif etmesiyle görüşme gerçekleşti.Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Refik Çlela ''Diplomatik protokolden sapma yok. ABD'li bakan beklenenden bir kaç dakika erken geldi ve görüşme zamanında başladı. Girişte protokol müdürü tarafından karşılanıp selamlandı'' açıklaması yaptı.Dünkü Ürdün durağında İran'ın birliklerini ve milislerini Suriye'den çekmesi talebini tekrarlamış olan Tillerson, Aun'la görüşmenin ardından sarayın ziyaretçi defterine şunları yazdı:''Cumhurbaşkanı sıcak karşılamanız, açık sözlü, dürüst, verimli görüş alışverişiniz için teşekkür ederiö. ABD özgür ve demokratik bir Lübnan için Lübnan halkının yanındadır.''SUUDİ VELİAHT PRENSİNİN ELİNDEN ZOR KURTULAN HARİRİ İLE DE GÖRÜŞTÜTillerson, kasım ayında İran dini liderinin başdanışmanıyla görüşmesinin ardından Suudi Arabistan'a davet edilerek bir süre rehin alınıp istifaya zorlanan Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de biraraya geldi.