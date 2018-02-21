ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Afrin'de ne oluyor haberimiz yok

TILLERSON ZİYARETİNDE ‘ORTAK HEDEF’ VURGUSU



‘ESAD’I RUSYA KURTARDI’



RUSYA’YA ÖRTÜLÜ SUÇLAMA

İdil Janet Demiray

’in günlük basın brifinginin ana gündem maddelerinden biri Suriye’de Esad yanlısı güçlerin PKK’nın Suriye kolu YPG’ye destek için Afrin’e ilerlediği yönündeki haberlerdi.Nauert konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, “ABD Afrin’de görev yapmıyor ve kimseye teçhizat da sağlamıyor. Dolayısıyla Afrin’de ne olduğuna ilişkin bilgimiz sınırlı. Daha fazla bilgi için Savunma Bakanlığı ile irtibata geçmenizi öneririm” yanıtını verdi.’li Sözcü,’ın geçen hafta Ankara’ya yaptığı kritik ziyarete ilişkin soruları da yanıtladı.Nauert, “Dışişleri Bakanımız sadece bir kaç gün önce Türk mevkidaşı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı görüşmeler yaptı. Suriye’deki genel durumu uzun uzun konuştular. Suriye’de taraflardan şiddetin daha fazla tırmanmasını ve saldırılarda sivillerin hedef alınmasının önlenmesine yönelik beklentimiz de bu görüşmelerin parçasıydı. Bakanımızla yapılan görüşmelerde, Türk tarafı son dönemde birlikte iyi bir biçimde çalışamadığımızı kabul etti. Dışişleri Bakanı Tillerson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birbirlerine taahütte bulunduğu şey şu oldu; DEAŞ’ı yenme konusunda ortak çıkarları ve hedefleri paylaşan iki NATO müttefiği ve iki ortak olarak artık birlikte daha iyi bir şekilde çalışmaya başlayacağız ki bu ortak hedefleri gerçekleştirebilelim. Bu görüşmelerin içeriğinin bir bölümü özel, dolayısıyla sizinle paylaşamayacağım. Ama birlikte çalışabilmek için iki taraf çalışma grupları kurmaya karar verdi. Tillerson bazen en iyi sonuçların özel sohbetler sayesinde alınabildiğine inanıyor” dedi.Nauert, bir gazetecinin, “Rusya önce Afrin konusunda Türkleri cesaretlendirip sonra da Esad yanlısı güçlerin buraya gelmesine izin vererek Türkiye’ye kötücül davranmış olmadı mı sizce?” şeklindeki sorusunu yanıtlamaktan kaçındı.Nauert, “Rusya Türkiye’ye ne yapıyor ya da Türkiye Rusya’ya ne yapıyor üzerine konuşmayacağım. Ancak ortada olan şey Rusya’nın Suriye’deki nüfuzunu kullanmaya devam ettiği. Esad rejimi çökmek üzereyken 2015’de gidip kurataran kimdi? Rusya’ydı. Suriyelilerin çektikleri konusunda Rusya’nın kendine has bir sorumluluğu var” diye konuştu.Rusya Dışişleri Sergei Lavrov’un ABD’nin Suriye’de Kürtlerin özerkliğini desteklediğini iddia eden açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Nauert, “ABD mevcut sınırlarını koruyan güvenli ve bağımsız bir Suriye’yi destekliyor. Biz sınırları değiştirmiyoruz ya da özerk bölgeler eklemiyoruz” dedi. Nauert Rusya’nın ismini bizzat anmadan şu sözlerle Moskova’yı hedef aldı: “Biliyorsunuz bazı ülkeler yanlış bilgiler yayarak dezenformasyon yapıyor. Onlar kimdir siz çok iyi biliyorsunuz.”(Hürriyet)