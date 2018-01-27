ABD doları niye değer kaybediyor? İşte sebepleri

ENDİŞE TRUMP MI?

PİYASA ABARTMIŞ OLABİLİR Mİ?

Senim Tanay

yazarıbugünkü köşe yazısındanın değer kaybetmesine neden olan sebepleri yazdı:"2017’de yüzde 2.6 büyüme ile 2014’ten beri en yüksek yıllık büyümeyi gerçekleştiren bir ekonomiden bahsediyoruz. İşsizlik oranı son 18 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 4.1’e düşen ABD’den konuşuyoruz. FED’in geçen yıl 3 faiz artırımı yapması sonrası 3 aylık ABD doları borçlanma maliyetinin (LİBOR) 10 yılın zirvesine, yüzde 1.75’e çıktığı bir ortamda bu tartışmayı yapıyoruz. ABD’nin önde gelen hisse senedi endekslerinin (Dow Jones, S&P gibi) geçen yıl ortalama yüzde 20-25 yükseldiği bir senenin ardından bu analizi yapıyoruz.Sanırım ne demek istediğimi anladınız. ABD ekonomisi ve ABD piyasalarının büyük kısmının fiyatlaması ile ABD dolarının mevcut seviyesi arasında ciddi bir ayrışma var. ABD Doları diğer ülke kurlarına karşı olması gereken seviyenin oldukça altında işlem görüyor. Bunun sebebi ne olabilir? Küresel ölçekte birçok analist, birçok yorumcu bu sorunun cevabını arıyor.Giriş paragrafında örneklerini verdiğim, ABD ekonomisindeki toparlamanın şiddetini anlatan makro rakamlar ve piyasa verilerine baktığımızda, dolarının değer kaybını ekonomi çerçevesinde açıklamak pek mümkün görünmüyor. Bu durumda akla siyaset, özellikle de ABD’nin seçildiği günden beri tartışılan başkanı Donaldgeliyor.ın yakın çalışma ekibi, seçildikleri günden berigibi çok ciddi suçlarla karşı karşıya kaldılar.aralarında danışman ve bakanlar da olmak üzere yakın çalışma ekibinden önemli isimleri geçen bir yıl içinde görevden almak zorunda kaldı.göreve geleli 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hâlâ ABD’nin müesses nizam diye tabir edebileceğimiz kesimleriyle sağlıklı bir ilişki oluşturamadı.da bu durum karşısında şaşkın. Dün Davos’ta yaptığı konuşmada “dedi. Ben ABD dolarındaki anlamlandıramadığımız bu değer kaybının bir kısım sebebinin uluslararası medya ve Trump arasındaki bu sıkıntılı ilişkinin tezahürü olduğunu düşünüyorum.ABD dolarının son 3 yılın en düşük seviyesine kadar gerilemiş olmasının bir başka sebebi deolabilir. Biraz kafa karıştırıcı değil mi? Açıklayayım. Carry trade denilen, Türkçe’yediye çevirebileceğimiz finans terimini duymuşsunuzdur. Piyasaların iyimser anlarında bu tür işlemler çok revaçta olur. Normaldefaiz veren ve rahat borçlanılabilen Japon Yeni, Euro gibi kurlar açığa satılırken karşılığında yüksek getirili ve riskli gelişen ülke kurları alınır. Ancak son dönemdetrendi her ne kadar sebebi tam olarak akıllarda oturmasa da, o kadar moda oldu ki piyasa bir süredir Euro, sterlin hatta yen almak için ABD doları satmaya başladı. 3 aylık yüzde 1.75 faizden dolar borçlanıp yüzde 0.45 faizden Euro’ya yatırmak ne kadar mantıklı bir fikir? Bence son derece riskli, hatta kumar diye tabir edilebilecek bir yatırım tercihi. Ancak mevcutkonjonktüründe bu işlemler para kazandırıyor!"