ABD donanmasından İstanbul Boğazı paylaşımı

İdil Janet Demiray

’nin Avrupa’daki donanma güçlerinin Twitter sayfasında, Carney’nin bölgeye sevk edilişini duyuran mesajda kullanılan görsel dikkat çekti. Duyuruda Carney gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçişi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü gösteren bir fotoğraf kullanıldı. Amerikan donanması, bu fotoğrafı Avrupa’daki güçlerinin Twitter sayfasının banner görseli de yaparken Pruvada, silah başında köprüye bakan askerin pozun tartışma yarattı.USS Carney ile birlikte ABD’nin Karadeniz’deki savaş gemisi sayısı ikiye çıktı. Rusya ise ikinci Amerikan savaş gemisinin bölgeye sevkinin ardından pazar günü bir fırkateyn ve iki devriye gemisini Karadeniz’e yönlendirdi.