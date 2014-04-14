AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone’yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezinde basın kapalı gerçekleşen kabul öncesi, görüntü alınmasına izin verildi.

Büyükelçiye "Hoş geldiniz" diyen Şahin, "Herhalde, AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’la da bir görüşmeniz vardı. Yeni atandı görevine" dedi. Ricciardone de Aktay’la daha önce tanıştığını belirterek, "Kendisini tebrik ettik yeni olduğu için. Yerel seçimler için de kendisini de sizi de tebrik ediyorum" karşılığını verdi.

Ricciardone’ye teşekkür eden Şahin, gazetecilerin görüntü almasının ardından, baş başa görüşme yapacaklarını söyledi.

Basın mensupları görüntü alırken Ricciardone, Şahin’e, beraberindeki heyeti tanıttı.

Şahin ve Ricciardone’nin yaptığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

'GÖRÜŞME GAYET GÜZEL GEÇTİ'

Ricciardone, AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Görüşmenin içeriğinin" sorulduğu Ricciardone, Türkçe verdiği yanıtta, "Şahin’le olağan görüşmelerden birini yaptık. Ayrıca sayın Aktay’la tanışmıştım, onun için de geldim. Yerel ve bölgesel konular konuşuldu. Gayet güzel görüşme oldu" dedi

Ricciardone, Ukrayna, Suriye, Irak, İran, Kıbrıs, İsrail, Filistin konuları ile ABD-Türkiye ilişkilerini de görüştüklerini kaydetti.

"Görüşmede Fethullah Gülen gündeme geldi mi?" sorusunu, Ricciardone, İngilizce yanıtladı. Ricciardone, "Türkiye ABD ilişkilerini üst seviyede

tutmanın önemi hakkında uzlaştık. Bunu Türkiye ve ABD’nin çıkarları doğrultusunda ve Türkiye’nin siyasetinden uzak şekilde yaptık" cevabını verdi.

"ABD Senatosu’ndaki sözde Ermeni soykırımı tasarısını da görüştünüz mü?" sorusuna Ricciardone, "Evet bu konuyu da ele aldık, görüşme gayet güzel

geçti" yanıtını verdi.

"Melih Gökçek’i kutladınız mı?" sorusu üzerine Ricciardone, AK Parti’yi ve Gökçek’i kutladığını söyledi.

AA

