SON DAKİKA

ABD harekete geçti! Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetleriyle ilişkili oldukları gerekçesiyle Pyongyang rejiminin 2 üst düzey yetkilisi hakkında yaptırım kararı aldı

ABD harekete geçti! Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Kore İşçi Partisinin kontrolündeki Kore Askeri Endüstri Bakanlığı Direktör Yardımcısı Kim Jong Sik ve Kore Merkezi Komitesi Başkan Yardımcısı Ri Pyong Chol'un yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin kitle imha silahı geliştirmeye yönelik süregelen faaliyetlerinde önemli rol oynadığı belirtilen 2 yetkilinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 22 Aralık'ta açıklanan yaptırım listesinde de yer aldığı ifade edildi.


20 YIL LİSTEDE KALDI


ABD Başkanı Donald Trump, 20 Kasım'da Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. OFAC, bu açıklamanın ardından 21 Kasım'da ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı almıştı. 

Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2'nci kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı. 
 
AA
 
 
İran'da devrim gibi karar

İran'da devrim gibi karar
Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı

Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı
Kenya'da nargile yasaklandı

Kenya'da nargile yasaklandı
Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi

Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi
İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri

İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri
Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi

Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi
Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu

Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı

ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı
ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı

ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı
Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi

Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi
THY uçağı hasta yolcu için Kanada’ya inmek zorunda kaldı

THY uçağı hasta yolcu için Kanada’ya inmek zorunda kaldı