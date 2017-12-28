ABD ile vize krizi çözüldü

WASHINGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

SINIR KAPILARINA YAZI GÖNDERİLDİ

NE OLMUŞTU?

THY'DEN AÇIKLAMA

İran'dan vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı

Mehmet Nuri Turan

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nden vize krizinin tamamen çözüldüğüne dair açıklama yapıldı. Büyükelçilik randevu kısıtlamasını kaldırdı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.ABD’nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır.ABD’nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz.Öte yandan, ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir.Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir.Vize krizinin çözülmesinin ardından ABD vatandaşlarına vize verilmesine ilişkin sınır kapılarına talimat yazısı gönderildi.ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı.ABD'nin açıklamasının ardından Türkiye'nin de ABD'ye uygulanan vize kısıtlamasını kaldıracağı öğrenildi.THY’den yapılan açıklamayla sorunun başladığı 9 Ekim tarihine kadar biletlerini almış olan yolcuların Türkiye ve ABD çıkışlı biletlemeleri için 9 Ocak 2018 tarihine kadar yapılacak seyahat ve işlemlerde geçerli olmak üzere ücretsiz değişiklik yapılabileceği duyuruldu. Krizden önce vize almak için bilet alan ancak uçamayan yolcuları kapsayan düzenlemede, yolcuların rezervasyon ve güzergâh değişikliği ile iade talepleri ve bilet sürelerini herhangi bir ücret farkı ve ceza ödemeden 9 Ocak 2019’a kadar uzatılabilecek. Yolcular ise konuya ilişkin detaylı bilgilere THY’nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.