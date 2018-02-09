'ABD izin vermezse Boeing ve Airbus'tan uçak alamayacağız'

İran ulusal hava yolu şirketi IranAir Genel Müdürü Şerefbafi, ABD'nin ihracat izni vermemesi halinde Boeing ve Airbus'tan uçak satın alamayacaklarını açıkladı
 

'ABD izin vermezse Boeing ve Airbus'tan uçak alamayacağız'
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, IranAir Genel Müdürü Şerefbafi, ülkesinin Boeing ve Airbus şirketleriyle yaptığı uçak alım anlaşmaları kapsamında uçakların bu yıl teslim edilmesini beklediklerini söyledi.
 

"Anlaşmaların finansmanında bir sorunumuz yok"


Şerefbafi, "Boeing'in 2018'de Airbus uçaklarının teslimi ise 2019'da başlayacak. Bu anlaşmaların finansmanında bir sorunumuz yok ancak ABD yönetiminin ihracat izni vermemesi halinde uçakların alımında sorun yaşanacak." dedi.

İran Parlamentosu İnşaat Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Kuçi, çarşamba günü devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Genç Gazeteciler Kulübü'ne yaptığı açıklamada, "Airbus ve Boeing yolcu uçakları satın almak için gerekli finansmanın sağlanmadığı"nı öne sürmüştü.

Kuçi, "Gelecek yılın bütçesinde hükümetin Airbus ve Boeing uçaklarını satın almak için gerekli finansmandan söz edilmemesi bu uçakların artık Ruhani yönetiminin öncelik listesinde bulunmadığına işaret ediyor." demişti.

Nükleer anlaşmanın Temmuz 2015'te imzalanmasından sonra Ruhani yönetimi ilk iş olarak yeni uçak anlaşmaları imzalamıştı.

Ortak Kapsamlı Eylem Planı adı verilen nükleer anlaşmanın yürürlüğe girdiği Ocak 2016’dan sonra IranAir, Fransız hava yolu şirketi Airbus'a 118, İtalya'nın ATR şirketine 40 kısa mesafeli bölgesel uçak siparişi verdi. Şirket daha sonra Boeing’le de 100 yolcu uçağı için anlaşmaya vardı. Ancak gelinen noktada ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Tahran yönetimi sipariş edilen uçakların finansmanını sağlayacak banka bulmakta zorlanıyor. IranAir’in yanı sıra İranlı Kish Hava yolları 10 adet Boeing 737, Aseman Hava Yolları da 3 milyar dolarlık Boeing 737 alımı için anlaşma imzalamıştı. Airbus ise anlaşma kapsamında şu ana kadar IranAir'e ilki 12 Ocak'ta olmak üzere 3 adet yolcu uçağını teslim etti.

AA


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