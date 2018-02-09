ABD keşif ve sondaj çalışmalarını artıracak

Varil fiyatında 65-75 dolar beklentisi

Nazlı Erdol

, 60-65 dolar seviyelerinde tutunma eğilimindeki küresel petrol fiyatlarını ve ABD petrol endüstrinin yaklaşımını değerlendirdi.Fiyatlardaki mevcut seviyelerin ABD kaya petrolü üretiminin artmasına ve üreticilerin kazançlarını yükseltmesine yardımcı olduğunu belirten Hittle, uzun vadede kaya petrolü üreticilerinin fiyatların dengelenmesini beklemeden altyapı harcamalarını beklenenden daha fazla artıracağını söyledi.'dekiüretiminin artmasına karşın OPEC'in üretim kısıntısı kararını 2019 yılında da uygulaması gerektiğini savunan Hittle, şunları kaydetti:"Petrol fiyatlarının mevcut düzeylerde seyretmeye devam etmesiyle ABD keşif ve sondaj çalışmalarına ağırlık verecek. Bu yıl ABD'nin yüzde 10 dafa fazla keşif ve sondaj çalışması yapacağını tahmin ediyoruz. Yine yıllık bazda ABD'nin 48 eyaletindeki günlük petrol üretimindeki artışın 1 milyon varili bulmasını bekliyoruz. Bu olası gelişmeye rağmen, Kasım 2016'da OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin petrol üretimini kısma kararında asıl amaç, ticari petrol stoklarını 5 yıllık ortalamanın altında tutmaktı. OPEC üyeleri bu amaca ulaşamadığı taktirde petrol fiyatları da dengelenemez. Yani, petrol fiyatlarının 60 dolar ve üzerinde seyretmeye devam etmesi sonucu ABD'nin keşif ve sondaj çalışmalarına ağırlık vermesiyle üretimindeki artış, OPEC'in fiyatları dengeleme amacına ulaşmasını geciktirebilir. Bu yüzden OPEC'in petrolde üretim kısıntısı kararının gelecek yıl da uygulanması gerektiğini düşünüyoruz."İran'ın eski OPEC temsilcisi Cevat Yarjani de petroldeki mevcut üretim kısıntısı uygulamasına ilişkin, "OPEC mevcut üretimi kısma anlaşmasına uygun hareket ediyor. Petrol fiyatlarında ani bir yükseliş olursa haziran ayındaki OPEC toplantısında yeni duruma uygun bir görüş bildirilebilir veya üretim kısıntısı anlaşması gözden geçirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.OPEC üreticilerinin öngörülemeyen olaylar ve siyasi gelişmelerle baş ettiğini anlatan Yarjani, "Venezuela, Libya ve Nijerya'daki OPEC üretimi arz tarafında bilinmeyen ve öngörülemeyen durumları temsil ediyor. Dolayısıyla bu ülkedeki petrol üretiminde yaşanabilecek herhangi bir şiddetli değişim karşısında OPEC mutlaka tepki verir." ifadelerini kullandı.Yarjani, orta ve uzun vadede arz ve talep dengelerinin yanı sıra, petrol stokları ve jeopolitik risklerin de fiyatlar üzerinde etkisi olduğuna işaret ederek, "Fiyatların Brent tipi petrol için 65-75 dolar arasında gidip geleceğini söylemek mümkün." dedi.Yarjani ayrıca, OPEC, bazı OPEC dışı partnerler ve diğer üreticilerin, piyasaları dengelemek, petrol ihracatçıları için sağlıklı gelir getiren ortam sağlamak ve üreticileri üzmeden fiyatların belirlenmesi adına yapılan bu hamlelerin satranç oyununa benzediğini kaydetti.