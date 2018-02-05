ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan teröristlere yardım edildiği iddia edildi



PKK KONVOYU AFRİN YOLUNDA

İdil Janet Demiray

ABD askeri sevkıyatına ait olduğu belirtilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Kamışlı, terör örgütü PKK/PYD'nin Fırat nehrinin doğusunda yer alan merkezlerinden biri olarak biliniyor.Terör örgütü işgalindeki Ras’ul Ayn’da oluşturulan 3 otobüs ve 90 araçlık konvoy, Afrin’deki teröristlere yardım için yola çıktı. Konvoydaki terörist sayısının 400 kişiyi geçtiği belirtilirken, teröristlerin Afrin’e girmek için sıklıkla Esed hakimiyetindeki Nubl bölgesini kullandığı iddia edildi.(Hürriyet)