ABD'li askere evlatlık verilen kız 28 yıl sonra canlı yayında annesine kavuştu



'AİLEM BANA ÇOK GÜZEL BAKTI'

Can Hakman

'nden Amerikalı aileye evlatlık verdiği kızıyla 28 yıl sonra’da programında kavuştu. Kızıyla ilgili tüm gerçekleri’da öğrenen anne 28 yıldır görmediği, Amerikalı aileye evlatlık verilen kızı Ayşe’ye’da kavuştu. Anne, “Şükürler olsun kızımı ölmeden gördüm" diyerek duygularını ifade etti.28 yıl sonra gerçek annesiyle buluşan Ayşe, “Hayatım boyunca psikolojik hiç sıkıntı yaşamadım. Biyolojik ailemi hiç aramak istemedim. Çünkü beni büyüten ailem, bana çok güzel baktı. Ailem hep bana biyolojik ailemle ilgili bilgi veriyordu. 5 yıldır evliyim, çocuğum yok" diyerek kardeşlerine sarılmak için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.ise bu duygusal buluşmaya ilişkin “Bazı duyguların önüne geçemezsiniz, bu anı yaşadığımız için çok mutluyuz. Keşke yıllar öncesinde bunlar yaşanmasaydı” dedi. Duygu dolu anların yaşandığı programda anne-kız’a teşekkürlerini ilettiler. Ayşe hiç görmediği kız kardeşiyle ise bugün’da da bir araya gelecek.