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ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı

American Airlines Havayolları Dallas eyaletinde iki siyah ABD'li profesyonel basketbol oyuncusunu battaniye çaldıkları gerekçesiyle uçaktan attı. Olayın ardından havayolu şirketi özür diledi

28 Aralık 2017, Perşembe 14:52
ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı
Guardian'ın aktardığına göre, olay Noel arifesinde Dallas-Fort Worth Havalimanı'nda meydana geldi.

American Airlines'ın yan kuruluşu Envoy Airs'ın Güney Dakota'ya bağlı Sioux Falls seferini yapacak uçakta, NBA ekibi Memphis Grizzlies'in NBA G-Ligi'nde mücadele eden yan takımı Memphis Hustle takımının oyuncuları Marquis Teague ve Trahson Burrell de vardı.

Ancak uçuş görevlisi iki siyahi oyuncuyu birinci sınıf bölmeden battaniye çalmakla suçlayınca oyuncular kalkıştan önce uçaktan zorla indirildi.

Memphis Hustle takımının yardımcı koçu Darnell Lazere, olayın ırkçılık vakası olduğuna inandığına ilişkin tweet attı.

Lazare "2017'deyiz ve American Airlines'ın bir uçuş görevlisi 2 genç siyah atleti 1. sınıfta kullanılan battaniyelerle görünce ilk söylediği 'Bunu çaldın mı?' oluyor. İnsanlara bir sonuca varmadan önce gerçekleri bulmalarını öğretseniz nasıl olur?" ifadelerini kullandı.
 

BATTANİYELERİN DİĞER YOLCULAR TARAFINDAN VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI


Battaniyelerin basketbolculara yolcular tarafından verildiği ortaya çıkmasının ardınan, American Airlines olaydan ötürü özür diledi.

American Airlines'ın sözcüsü Joshua Freed  "Uçakta yaşananlardan ötürü özür diliyoruz" ifadesini kullandı.

Oyuncuları hırsızlıkla suçlayan uçuş görevlisinin de siyahi olduğu belirtildi.

Bir sonraki uçuşla ve birinci sınıf biletle Sioux Falls'a gönderilen Burrell ve Teague, Sioux Falls Skyforce takımıyla oynanan maçta 15 ve 11 sayı yaptı.

Ekimde 'Siyah İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik' adlı kuruluş  American Airlines'ın ayrımcı uygulamaları ile karşılaşabilecekleri gerekçesiyle siyah Amerikalılar için bir 'seyahat uyarısı' yapmıştı.

Not: NBA G-Ligi, basketbolcuların NBA'e gitmeden önce kendilerini geliştirdikleri alt lig. 
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