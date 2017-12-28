ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı

BATTANİYELERİN DİĞER YOLCULAR TARAFINDAN VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Nazlı Erdol

Guardian'ın aktardığına göre, olayarifesinde'nda meydana geldi.'ın yan kuruluşu'ın'ya bağlıseferini yapacak uçakta,ekibi'in'nde mücadele eden yan takımıakımının oyuncularıvede vardı.Ancak uçuş görevlisi iki siyahi oyuncuyu birinci sınıf bölmeden battaniye çalmakla suçlayınca oyuncular kalkıştan önce uçaktan zorla indirildi.takımının yardımcı koçu, olayın ırkçılık vakası olduğuna inandığına ilişkin tweet attı.Lazare "2017'deyiz ve American Airlines'ın bir uçuş görevlisi 2 genç siyah atleti 1. sınıfta kullanılan battaniyelerle görünce ilk söylediği 'Bunu çaldın mı?' oluyor. İnsanlara bir sonuca varmadan önce gerçekleri bulmalarını öğretseniz nasıl olur?" ifadelerini kullandı.Battaniyelerin basketbolculara yolcular tarafından verildiği ortaya çıkmasının ardınan,olaydan ötürü özür diledi.'ın sözcüsü Joshua Freed "Uçakta yaşananlardan ötürü özür diliyoruz" ifadesini kullandı.Oyuncuları hırsızlıkla suçlayan uçuş görevlisinin de siyahi olduğu belirtildi.Bir sonraki uçuşla ve birinci sınıf biletle Sioux Falls'a gönderilen Burrell ve Teague,takımıyla oynanan maçta 15 ve 11 sayı yaptı.Ekimde 'Siyah İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik' adlı kuruluş'ın ayrımcı uygulamaları ile karşılaşabilecekleri gerekçesiyle siyah Amerikalılar için bir 'seyahat uyarısı' yapmıştı.basketbolcuların NBA'e gitmeden önce kendilerini geliştirdikleri alt lig.