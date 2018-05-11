ABD'li devin Türkiye birimine büyük ceza!
ABD'deki muhasebe denetleme kurumu PCAOB, Deloitte`un Türkiye`deki birimi olan DRT Bağımsız Denetim adlı şirketin hesaplarında usulsüzlük olduğunu saptadı
ÜST YÖNETİMDEN 3 KİŞİ
Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, 2014 yılındaki defter ve hesaplarda gerçekleşen usulsüzlük nedeniyle CEO Gökhan Alpman ile yönetici ortak Hüseyin Gürer'e men cezası verdi. Ayrıca her iki yönetici ve ortağa para cezası da verildi. ABD'li kurum geçici olarak ise üçüncü yönetici ortak Ömer Tanrıöver'e de yaşanan usulsüzlüğün bilmesine rağmen kuruma bilgi vermediğini saptadı ve men cezası verdi.
ABD'li kurum PCAOB'un Başkanı William Duhnke, "Denetleme firmalarının temel görevi dürüstlük. En önemli görevleri olan bu dürüstlük üst yöneticilerde başlıyor" dedi.