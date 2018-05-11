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Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden ABD'li'unbirimine büyük ceza kesildi. ABD'deki muhasebe denetleme kurumu Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), Deloitte'un'deki birimi olanadlı şirketin hesaplarında usulsüzlük olduğunu saptadı.Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, 2014 yılındaki defter ve hesaplarda gerçekleşen usulsüzlük nedeniyle CEOile yönetici ortak'e men cezası verdi. Ayrıca her iki yönetici ve ortağa para cezası da verildi. ABD'li kurum geçici olarak ise üçüncü yönetici ortak Ömer Tanrıöver'e de yaşanan usulsüzlüğün bilmesine rağmen kuruma bilgi vermediğini saptadı ve men cezası verdi.ABD'li kurum PCAOB'un Başkanı, "Denetleme firmalarının temel görevi dürüstlük. En önemli görevleri olan bu dürüstlük üst yöneticilerde başlıyor" dedi.