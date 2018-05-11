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ABD'li devin Türkiye birimine büyük ceza!

ABD`deki muhasebe denetleme kurumu PCAOB, Deloitte`un Türkiye`deki birimi olan DRT Bağımsız Denetim adlı şirkete çalışma kağıtlarını usule aykırı şekilde değiştirmesi sebebiyle ceza kesti

11 Mayıs 2018, Cuma 14:52
ABD'li devin Türkiye birimine büyük ceza!
Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden ABD'li Deloitte'un Türkiye biriminin eski çalışanlarına ceza kesildi. ABD'deki muhasebe denetleme kurumu Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), Deloitte'un Türkiye'deki birimi olan DRT Bağımsız Denetim adlı şirketinin çalışma kağıtlarında yapılan usule aykırı değişiklik olduğunu saptadı.
 

ÜST YÖNETİMDEN 3 KİŞİ

 
Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, 2014 yılındaki defter ve hesaplarda gerçekleşen usulsüzlük nedeniyle CEO Gökhan Alpman ile yönetici ortak Hüseyin Gürer'e men cezası verdi. Ayrıca Hüseyin Gürer’e para cezası da verildi. ABD'li kurum geçici olarak ise üçüncü yönetici ortak Ömer Tanrıöver'e de yaşanan usulsüzlüğün bilmesine rağmen kuruma bilgi vermediğini saptadı ve men cezası verdi.
 
ABD'li kurum PCAOB'un Başkanı William Duhnke, "Denetleme firmalarının temel görevi dürüstlük. En önemli görevleri olan bu dürüstlük üst yöneticilerde başlıyor" dedi.
 

DELOİTTE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA


Deloitte Türkiye'den yapılan açıklamada, "Deloitte Türkiye bu konuyu kendi iradesiyle PCAOB’ye bildirmiştir. PCAOB incelemesi esnasında Deloitte Türkiye tam bir iş birliği içerisinde bulunmuş olup, mevcut durumda incelemenin sona ermiş olmasından memnuniyet duymaktadır. Adı geçen üç kişinin ilgili davranışları, Deloitte’un kurum kültürüne hiçbir açıdan uymamaktadır ve artık firmamızla ilişkileri bulunmamaktadır. Deloitte olarak, müşterilerimiz için yaptığımız işlerde mesleki standartlara en üst düzeyde bağlı kalarak; yüksek denetim kalitemizle müşterilerimizin güvenini perçinlemeye odaklanmış durumdayız"  denildi.
 


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