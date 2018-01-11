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ABD'li gazeteciden inanılmaz iddia: Silikon Vadisi'nde çılgın seks partileri yapılıyor

Bloomberg’de çalışan gazeteci Emily Chang, Brotopia adlı kitabında, Amerikan teknoloji şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nin uzmanlarının bilinmeyen hayatlarını anlattı.

ABD'li gazeteciden inanılmaz iddia: Silikon Vadisi'nde çılgın seks partileri yapılıyor
ABD merkezli borsa ve ekonomi kanalı Bloomberg’de çalışan gazeteci Emily Chang, ‘Brotopia’ adlı kitabında, Amerikan teknoloji şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nin uzmanlarının bilinmeyen hayatlarını kaleme aldı.

Chang'in iddiasına göre, gündüz teknolojik yenililikler ve akıllı telefonlar üzerinde saatler harcayan kişiler, geceleri seks partilerine katılıyor. Hürriyet'in haberine göre, gençliklerinde ağır ders yükü nedeniyle eğlenceye pek vakit ayıramayan bilişim uzmanları, şimdi grup seks yapılan malikânelerde ilginç deneyimler yaşıyor. Partilerde uyuşturucu yaygın olarak kullanılıyor.


'KARİYER PLANLAMANIN BİR PARÇASI'


İsmi verilmeyen bir kadın, eşiyle birlikte katıldığı bir partide bir şirket kurucusunun kendisini öpmeye çalıştığını, kendisine uyuşturucu teklif edildiğini söylüyor.

Kitapta, bu çılgın partilerin bazı kişilerin kariyer planlamasının bir parçası olduğu da öne sürülüyor.


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