ABD'li Julia Caples nişanlısının kanını içiyor

ABD'li Julia Caples, kanını emmesi için ona gelen pek çok insan ile birlikte tuhaf bir toplulukta yaşıyor. Sadece nişanlısının kanını içen vampir kadın, ayda 2 litreye yakın kan döküyor.

14 Şubat 2018, Çarşamba 17:38
ABD'li Julia Caples nişanlısının kanını içiyor
ABD'de yaşayan 2 çocuk annesi Julia Caples, gerçek bir vampir olduğunu iddia ediyor. Tuhaf bir yer altı topluluğunu yöneten kadının çevresinde kanını emmesi için adeta ona yalvaran insanlar var. Julia ayda yarım galon kan döküyor.


SADECE NİŞANLISININ KANINI İÇİYOR

 
50 yaşındaki kadın Pennsylvania'daki toplulukta yaşayan insanların kanlarını emerken sadece kendi nişanlısının kanını içtiğini söylüyor. Bu hissi ise cinsel enerj patlaması olarak tarif ediyor.
 
Kan içme ile ilgili önyargıları kırmak istediğini söyleyen kadın, 1990'lı yılların başından beri düyanın çeşitli yerlerini dolaşıyor.
 

 "CİNSEL ENERJİ PATLAMASI YAŞIYORUM"

 
Julia eşinin kanı ile beslendiğinde nasıl hissettiğini ise şöyle açıklıyor: "Kan içtiğimde cinsel enerji ve cinselliğin patlaması var. Cinsel ilişkinin enerjisini kan içme ile birleştiriyorum, bu gücün ve enerjinin zirvesi gibi. Bu doğal bir afrodizyak."


 

 PEK ÇOK MÜRİDİ VAR

 
Zamanında komşusu tarafından öldürülmeye çalışıldığını söyleyen kadın, şehirden kovulduğunu ve işini kaybettiğini de söylüyor. Kolay bir hayat geçirmediğini söyleyen Julia, "Kara Gül" olarak çağrılıyor. Gerçek bir vampir olduğunu iddia edilen kadına kanını emdirmek isteyen pek çok insan yaşadığı kasabaya akın ediyor.


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