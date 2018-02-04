ABD'li komutan Türk bayraklarının kaldırılmasını istedi

Afrin
'deki hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir
'in Buca
ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Şehidin evine bayrak asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı
'nın duvarlarına da bayraklar asıldı.
ABD'Lİ KOMUTAN BAYRAKLARIN İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ
İhlas Haber Ajansı'nın iddiasına göre, NATO karargahının Amerikalı nöbetçi komutanı, karargah duvarlarına asılan bayrakların yasak olduğu gerekçesiyle indirilmesini istedi.
İHA
Büşra Kamış