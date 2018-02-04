ABD'li komutan Türk bayraklarının kaldırılmasını istedi

Büşra Kamış

'deki hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun'inilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.Şehidin evine bayrak asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki'nın duvarlarına da bayraklar asıldı.İhlas Haber Ajansı'nın iddiasına göre, NATO karargahının Amerikalı nöbetçi komutanı, karargah duvarlarına asılan bayrakların yasak olduğu gerekçesiyle indirilmesini istedi.