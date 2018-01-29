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ABD'li komutandan flaş açıklama: Münbiç'ten ayrılmayı düşünmüyoruz

ABD'li general Joseph Votel, ABD'nin Menbic'ten ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütüyle bağının derhal kopması gerektiğini ve Münbiç'ten çekilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

29 Ocak 2018, Pazartesi 11:28
ABD'li komutandan flaş açıklama: Münbiç'ten ayrılmayı düşünmüyoruz
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel,  CNN International'a yaptığı açıklamada Münbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı.

ABD, Fırat Nehri'nin batısındaki şehirde YPG'li teröristlerle işbirliği yapıyor ve silah veriyor. Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Menbic'e YPG'liler 2016 yazında yerleşti.
Rusya'dan bomba iddia: PKK/PYD Esad ile Afrin'i görüşüyorRusya'dan bomba iddia: PKK/PYD Esad ile Afrin'i görüşüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" demişti.


ERDOĞAN'DAN TRUMP'A: ASKERİNİZİ GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKERSİNİZ


Öte yandan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin detayları bugün köşesine taşımıştı. Selvi, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a "Münbiç'e gireceğiz" dediğini, Trump'ın da buna karşılık "Bizim orada askerimiz var" dediğini aktardı. Erdoğan'ın Trump'a cevabı ise şu şekilde oldu: Askerinizi güvenli bölgeye çekersiniz.


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